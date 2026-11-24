Зимова субсидія: як вплинуть пенсія та зарплата на суму призначення
В Україні розмір житлової субсидії на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП) залежить від середньомісячного загального доходу домогосподарств. Кінцева сума буде сформована з урахуванням низки видів фінансових надходжень — від заробітної плати і пенсій до соціальної допомоги.
Про те, як вплинуть доходи на розмір субсидії, розповіли у Пенсійному фонді України (ПФУ), передають Новини.LIVE.
Розрахункові періоди доходів для визначення субсидії
За інформацією ПФУ, шанси на отримання держпідтримки під час оплати житлово-комунальних послуг залежать від загального бюджету родини.
Залежно від періоду звернення за субсидією, беруть до уваги під час розрахунку допомоги такі доходи:
- З початку опалювального періоду: доходи за перший та другий квартали поточного року.
- З початку неопалювального періоду: доходи за третій та четвертий квартали попереднього календарного року.
У разі звернення упродовж року (після старту будь-якого сезону): доходи будуть обчислювати за два квартали, що передуватимуть місяцю перед місяцем подання заяви.
ПФУ враховує здебільшого наступні фінансові надходження:
- зарплату/грошове забезпечення (після утримання податків);
- пенсію/довічне утримання суддів;
- стипендії (окрім соцстипендій для дітей-сиріт/позбавлених батьківського піклування);
- соцвиплати, допомогу з безробіття та інші страхові виплати (крім тих, що офіційно не можна враховувати);
- закордонні грошові перекази, дивіденди та інший задекларований дохід.
Під час призначення субсидії з початку опалювального періоду до доходу також додають нараховану пенсію за серпень. Якщо субсидію оформлюють з травня, то беруть розмір пенсії за березень.
Як самостійно розрахувати розмір доходу для субсидії
Як пояснили у фонді, громадяни повинні визначити:
- Розрахунковий період: з’ясувати, за які квартали будуть враховані дані.
- Підрахувати офіційні виплати: треба додати всі отримані суми зарплати, допомог чи стипендій за відповідний період та поділити суму на кількість місяців отримання (на шість).
Також важливо врахувати статус працевлаштування та пенсію. А саме:
- Якщо пенсіонер надалі працює, то до середньомісячної зарплати за півріччя треба додати пенсію за серпень.
- Якщо людина звільнилася та вийшла на пенсію, то зарплату за попередні місяці не враховуватимуть, а до розрахунку візьмуть суму серпневої пенсії.
Субсидія за суміщення зарплати та пенсії
Пенсійний фонд навів кілька прикладів обчислення доходу у різних ситуаціях. Зокрема, у разі суміщення роботи та пенсії та звернення за призначенням субсидії у жовтні (якщо умовно була призначена пенсія за віком у розмірі 3 100 грн за серпень і зарплата 6 200 грн за місяць), то сума дорівнюватиме 9300 грн.
Для опалювального періоду враховують доходи за перший-другий квартали цього року, а середньомісячну зарплату за півріччя додадуть до розміру серпневої пенсії:
(6200 + 6200 + 6200 + 6200 + 6200 + 6200) / 6 + 3100 = 9300 грн.
Чим вищий дохід на одного члена родини, тим більший буде обов’язковий платіж і меншою сума субсидії. Держава покриває тільки ту частину вартості комунпослуг (у межах соцнорм), що перевищує індивідуальний обов'язковий платіж.
Формула розрахунку наступна:
- Визначають відсоток обов'язкового платежу: середньомісячний дохід на одну особу ділять на прожитковий мінімум (у 2026-му — 3 209 грн), ділять на базовий коефіцієнт 2 і множать на базову норму плати 15%.
- Обчислюють суму обов'язкового платежу: відсоток множать на сукупний середньомісячний дохід усієї родини.
- Вираховують субсидію: від загальної суми у квитанції (у межах соцнорм) віднімають обов'язковий платіж.
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