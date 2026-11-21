Гроші і платіжки на столі. Фото: Новини.LIVE

Відсутність офіційної роботи може стати причиною відмови у житловій субсидії. Пенсійний фонд перевіряє доходи членів родини та сплату єдиного соціального внеску, перш ніж призначити допомогу на комунальні послуги. Проте навіть люди без зарплати за певних обставин можуть отримувати державні виплати.

Хто може розраховувати на гроші, розповідає Новини.LIVE з посиланням на Пенсійний фонд України.

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Кому відмовлять у субсидії через відсутність роботи

Житлова субсидія — це державна допомога людям, яким складно самостійно оплачувати комунальні послуги. Її можуть отримувати громадяни України, а також іноземці та люди без громадянства, які законно перебувають в Україні та проживають у житлових приміщеннях.

Однак під час призначення допомоги Пенсійний фонд враховує не лише витрати на комуналку. Фахівці перевіряють доходи членів домогосподарства, їхнє майно та інші обставини.

Проблеми з оформленням можуть виникнути, якщо працездатна людина:

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офіційно не працює;

не отримує доходів;

не сплачує єдиний соціальний внесок;

не має передбачених законодавством причин для відсутності доходів.

Хто може отримати субсидію без доходів

Законодавство передбачає випадки, коли субсидію можуть призначити навіть за відсутності офіційної роботи або зарплати. Наприклад, право на допомогу можуть зберегти люди, які протягом щонайменше одного місяця у відповідному періоді:

отримували пенсію або стипендію;

вважалися безвісно відсутніми за рішенням суду;

мали офіційний статус зниклих безвісти;

перебували в полоні;

опинилися у складних життєвих обставинах через інвалідність або тривалу хворобу.

Окремі правила діють і для людей, які самостійно виховують дитину віком до шести років або дитину з інвалідністю. Крім того, субсидію можуть призначити, якщо за працездатну людину сплачували ЄСВ або вона робила це самостійно. Для цього внесок має бути сплачений у розмірі щонайменше мінімального протягом установленого кварталу, який враховують під час призначення допомоги.

Тобто Пенсійний фонд оцінює конкретні обставини кожної родини.

Раніше Новини.LIVE розповідали, як перевірити суму нарахованої субсидії. Пенсійний фонд уже провів розрахунки за жовтень, а переглянути призначену допомогу можна в особистому кабінеті на порталі ПФУ в розділі "Моя субсидія". Там також можна побачити причину відмови та звернутися щодо перегляду виплати.

Також Новини.LIVE писали, що пенсіонерам із боргами за газ можуть відмовити в субсидії. Щоб отримати допомогу, потрібно погасити заборгованість або оформити її реструктуризацію та підтвердити це документами. Довідку про стан рахунку Нафтогаз видає онлайн, у терміналах самообслуговування або у своїх центрах обслуговування.