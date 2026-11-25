Людина знімає гроші в банкоматі. Фото: Новини.LIVE

Фінансова допомога від дітей, батьків чи інших родичів може стати гарною підтримкою для сімей, які обмежені в коштах. Однак деякі грошові подарунки можуть вплинути на житлову субсидію. Особливо уважними потрібно бути тим, хто отримує великі суми одним платежем. Для таких випадків держава встановила окремі правила і винятки. Значення має як розмір подарунка, так і походження коштів.

Про це розповідає сайт Новини.LIVE із посиланням на постанову Кабміну №632.

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Як гроші від родичів впливають на субсидію

Усе залежить від того, як саме ви отримали грошовий подарунок:

Офіційно оформлений подарунок. Якщо гроші задекларували в податковій як дохід, Пенсійний фонд може отримати інформацію про цю суму з державних реєстрів. Вона враховуватиметься під час розрахунку доходів сім'ї. Через це розмір субсидії може зменшитися. Переказ із-за кордону. Якщо родичі надіслали гроші з іншої країни через Western Union, SWIFT або переказали їх з іноземного банківського рахунку, ці кошти враховуються до сукупного доходу сім'ї під час призначення субсидії. Переказ з картки на картку або подарунок готівкою в Україні. ПФУ має обмежений доступ до інформації про повсякденні банківські перекази між громадянами.

Про яку суму подарунка потрібно повідомити

Для отримувачів субсидій діє окреме правило щодо великих одноразових доходів. Гранична сума становить 25 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на дату призначення допомоги. У 2026 році це 83 200 гривень.

Наприклад, якщо батьки подарували доньці 100 000 гривень і ці кошти вважаються її одноразовим доходом, вона повинна повідомити про це Пенсійний фонд, якщо отримує субсидію. Після цього ПФУ оцінить фінансове становище родини та визначить, чи зберігається за нею право на допомогу.

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Коли можна втратити субсидію через подаровані гроші

Отримувачам субсидій потрібно також враховувати, на що вони витрачають подаровані кошти. Причиною відмови у призначенні допомоги або припинення її виплати можуть стати:

Депозити та ОВДП. Наявність понад 100 000 гривень на депозитних рахунках або в облігаціях внутрішньої державної позики.

Наявність понад 100 000 гривень на депозитних рахунках або в облігаціях внутрішньої державної позики. Купівля валюти. Придбання іноземної валюти або банківських металів на загальну суму понад 50 000 гривень протягом 12 місяців.

Придбання іноземної валюти або банківських металів на загальну суму понад 50 000 гривень протягом 12 місяців. Великі покупки. Придбання автомобіля, нерухомості, інших товарів або оплата послуг на суму понад 100 000 гривень протягом року.

Для окремих витрат передбачені винятки. Серед них — оплата лікування та придбання генеруючих установок вартістю до 150 000 гривень.

Які великі виплати є винятком

На деякі види доходів ПФУ закриє очі. До винятків щодо великих одноразових доходів належать:

цільова благодійна допомога на лікування та освіту;

допомога на подолання наслідків стихійних лих, аварій та епідемій;

страхові виплати на медичну та соціальну допомогу;

спадщина у вигляді нерухомого майна або основної його частини;

гранти та стипендії на навчання.

Скільки часу є на повідомлення Пенсійного фонду

Якщо отримувач субсидії одержав одноразовий дохід понад 83 200 гривень, він має повідомити про це Пенсійний фонд протягом 30 календарних днів. Ігнорувати цю вимогу ризиковано. Якщо згодом з'ясується, що людина отримувала більшу субсидію, ніж їй належало, надміру виплачені державою гроші можуть вимагати повернути.

Раніше Новини.LIVE писали, хто може отримувати субсидію на житло більшої площі. Пенсіонерам, людям з інвалідністю та деяким іншим непрацездатним громадянам можуть збільшити нормативну площу на 30%. Для цього потрібно вказати право на додаткові квадратні метри в декларації та окремо зазначити це в заяві до Пенсійного фонду.

Також ми розповідали, чи можна без офіційної роботи отримувати субсидію на комунальні послуги. Пенсійний фонд може призначити допомогу навіть без зарплати, якщо людина має законні підстави для відсутності доходів — наприклад, через тривалу хворобу, інвалідність або перебування в полоні. Право на виплату також можуть зберегти ті, хто отримував пенсію чи стипендію або за кого сплачували ЄСВ.