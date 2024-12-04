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Зміна номера телефону у ПриватБанку — алгоритм дій

4 грудня 2024 07:01
Ксенія Симонова - Редактор
ПриватБанк пояснив, як клієнтам змінити втрачений номер телефону
Мобільний застосунок Приват24. Фото: Віталій Носач
Ксенія Симонова - Редактор

У державному "ПриватБанку" пояснили, як змінити втрачений номер телефону, до якого привʼязаний рахунок. З таким питанням до фінустанови звертаються клієнти, які перебувають за кордоном.

Про це йдеться в одному з повідомлень на порталі "Мінфін", де можна публікувати питання до банків.

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До банку звернулася клієнтка, яка перебуває в Італії, з проблемою відсутності доступу до банківського застосунку "Приват24". Це сталося після скасування обслуговування українського номера телефону. Через це ПриватБанк не може зателефонувати клієнтці чи надіслати смс-повідомлення з кодом для входу в застосунок.

"Добрий вечір, я зараз знаходжусь за кордоном і не можу увійти в додаток Приват 24, бо мій номер телефон, до якого привʼязаний мій рахунок, тепер не обслуговується (я не поповнювала українську картку більше року і мене заблокували, і тепер ПриватБанк не може мені додзвонитися або прислати смс з кодом для входу), що мені робити? Чи можна привʼязати мій рахунок і мою особу на новий італійський номер? Як мені підтвердити мою особу?", — йдеться у повідомленні.

 

ПриватБанк
Звернення до банку. Джерело: Мінфін

Пояснення ПриватБанку, як підтвердити новий номер телефону

Представники ПриватБанку відреагували на звернення, зазначивши, що підтвердити новий номер телефону можна, звернувшись до служби підтримки банку за номером телефону 3700.

Рекомендують у разі втрати доступу до фінансового номера — завжди повідомляти про це. Банк своєю чергою попередить несанкціоновані операції у застосунку "Приват24" чи в Інтернеті та замінить на актуальний номер телефону.

Для цього під час розмови з оператором потрібно надати документ для ідентифікації особи та мати доступ до камери.

Вирішити відповідне питання радять в чаті за посиланням.

Водночас у разі простої заміни фінансового номера на інший — для підтвердження такої операції потрібно мати доступ до поточного номера та PIN-код від картки.

Так, для зміни номера необхідно зробити кілька кроків у застосунку "Приват24":

  • відкрити меню у застосунку (позначено трьома лініями у верхньому лівому кутку);
  • знайти пункт "Безпека";
  • обрати "Зміна логіна";
  • натиснути "Далі";
  • набрати PIN-код від картки;
  • ввести новий номер телефону;
  • написати код з SMS-повідомлення.

Після цього номер зміниться. Він запрацює з наступним входом у застосунок "Приват 24".

Нагадаємо, раніше у ПриватБанку пояснили причини блокування рахунків клієнтів у разі підключення платіжної картки до GooglePay. Там уточнили, як діяти у подібних ситуаціях.

Також повідомлялося, що українцям можуть блокувати банківські картки через фінансовий моніторинг. Зокрема, у ПриватБанку можуть блокувати доступ до рахунків із цілої низки причин.

ПриватБанк телефони банки Приват24 застосунок банківські рахунки

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