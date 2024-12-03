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Клієнту ПриватБанку закрили рахунки через GooglePay — причини

3 грудня 2024 07:01
Ксенія Симонова - Редактор
Блокування карток ПриватБанку через підключення до GooglePay — відомі причини
Застосунок Приват24. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Державний "ПриватБанк" пояснив, чому може блокувати рахунки клієнтів після операції з підключення картки до GooglePay. З такою проблемою зіткнувся один із клієнтів фінустанови.

Про це громадянин написав на порталі "Мінфін", де можна залишати звернення до банків.

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Як зазначається, клієнт банку намагався додати картку до GooglePay. Внаслідок кількох неуспішних спроб зв'язався з оператором, після цього банк повністю заблокував усі рахунки.

"Намагалися додати картку в GooglePay. Після кількох невдалих спроб перенаправили на консультацію за номером 3700. Результат консультації — блокування ВСІХ рахунків, дякую. Після розблокування повністю відмовляємося від послуг банку", — йдеться у повідомленні.

Пояснення причин блокування

У ПриватБанку відреагували на скаргу клієнта, перепросили за незручності та пояснили, чому виникло блокування усіх рахунків.

Там наголосили, що будь-яка операція, що здійснюється з карткою ПриватБанку, може підпадати під додаткову перевірку в Службі безпеки. У такому разі вона може ухвалити рішення, давати дозвіл на її здійснення чи ні.

У конкретному випадку операцію розцінили як високоризикову. Однак те, за якими критеріями проводиться перевірка, тримають у таємниці для уникнення можливості обійти відповідні обмеження.

Представник банку зазначив, що на головному сайті фінустанови розміщені всі умови та правила. Згідно з пунктом 2.1.4.4.2, клієнт надає свою згоду, що банк може блокувати можливість користування карткою у випадку здійснення ризиковості операцій або на підставі внутрішніх процедур банку, операційних правил міжнародних платіжних систем.

У фінустанові зазначили, що ще не все втрачено щодо закриття доступу до рахунків, і порадили клієнту звернутися в чат-онлайн на офіційному сайті банку за посиланням або у відділенні.

"Для вас фахівці працюють 24/7 та з радістю допоможуть вирішити питання", — додали у ПриватБанку.

 

ПриватБанк
Звернення до банку. Джерело: Мінфін

 

Як відомо, НБУ ще 2023 року зобов'язав банки здійснювати фінансовий моніторинг, під час якого його суб'єкти мають встановити ПІБ, дату народження, реквізити паспорта, номер рахунку, унікальний обліковий номер фіноперації. Під моніторинг можуть потрапляти також порогові та підозрілі операції.

Нагадаємо, раніше у ПриватБанку пояснили, коли загрожує блокування рахунків. Зокрема, сумнівними можуть виявитися операції із криптовалютою.

Також ми писали, що ПриватБанк може втратити велику кількість клієнтів через застарілі дані. Через це громадяни мають оновити особисту інформацію.

ПриватБанк банківські карти порушення банківські рахунки блокування

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