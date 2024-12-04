Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Смена номера телефона в ПриватБанке — алгоритм действий arrow

Смена номера телефона в ПриватБанке — алгоритм действий

4 декабря 2024 07:01
Ксения Симонова - Редактор
ПриватБанк объяснил, как клиентам изменить утраченный номер телефона
Мобильное приложение Приват24. Фото: Виталий Носач
Ксения Симонова - Редактор

В государственном "ПриватБанке" объяснили, как изменить утраченный номер телефона, к которому привязан счет. С таким вопросом в финучреждение обращаются сами клиенты, находящиеся за рубежом.

Об этом говорится в одном из сообщений на портале Минфин, где можно публиковать вопросы к банкам.

Читайте также:

Проблемы с доступом к Приват24 из-за потери номера

В банк обратилась клиентка, находящаяся в Италии, с проблемой отсутствия доступа к банковскому приложению "Приват24". Это произошло после отмены обслуживания украинского телефонного номера. В связи с этим ПриватБанк не может позвонить клиентке или отправить смс-сообщение с кодом для входа в приложение.

"Добрый вечер, я сейчас нахожусь за границей и не могу войти в приложение Приват 24, потому что мой номер телефон, к которому привязан мой счет, теперь не обслуживается (я не пополняла украинскую карточку больше года и меня заблокировали, и теперь ПриватБанк не может мне дозвониться или отправить смс с кодом для входа), что мне делать? Могу ли я привязать мой счет и мое лицо на новый итальянский номер? Как мне подтвердить мое лицо?", — говорится в сообщении.

 

ПриватБанк
Обращение к банку. Источник: Минфин

Объяснение ПриватБанка, как подтвердить новый номер телефона

Представители ПриватБанка отреагировали на обращение, отметив, что подтвердить новый номер телефона можно, обратившись в службу поддержки банка по номеру телефона 3700.

Рекомендуют в случае потери доступа к финансовому номеру — всегда сообщать об этом. Банк, в свою очередь, предупредит несанкционированные операции в Приват24 или в Интернете и заменит на актуальный номер телефона.

Для этого во время разговора с оператором необходимо предоставить документ для идентификации личности и доступ к камере.

Решить соответствующий вопрос советуют в чате по ссылке.

В то же время в случае простой замены финансового номера на другой — для подтверждения такой операции необходимо иметь доступ к текущему номеру и PIN-коду от карты.

Так, для смены номера необходимо сделать несколько шагов в приложении "Приват24":

  • открыть меню в приложении (обозначено тремя линиями в верхнем левом углу);
  • найти пункт "Безопасность";
  • выбрать "Смена логина";
  • нажать "Далее";
  • набрать PIN-код от карты;
  • ввести новый номер телефона;
  • написать код из SMS-сообщения.

После этого номер изменится. Он заработает со следующим входом в приложение "Приват 24".

Напомним, ранее в ПриватБанке объяснили причины блокировки счетов клиентов в случае подключения платежной карты к GooglePay. Там уточнили, как поступать в подобных ситуациях.

Также сообщалось, что украинцам могут блокировать банковские карты из-за финансового мониторинга. В частности, в ПриватБанке могут блокировать доступ к счетам по целому ряду причин.

ПриватБанк телефоны банки Приват24 приложение банковские счета

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

08:05 Цены на елки 2024 — где легально купить и что будет со стоимостью

08:02 Призывала поджечь здание ТЦК во время митинга — что решил суд

08:00 Новая помощь для детей — кому выплатят по 6,5 тыс. грн

Text

08:00 Возвращение из СЗЧ и сигнал НАТО Украине — эфир Ранок.LIVE

07:46 Россия не будет усиливать режим Асада в Сирии, — ISW

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря - 80x80

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

07:30 Нардеп назвала "Зимову єПідтримку" попыткой выявить уклонистов

07:21 Военный сбежал со службы на один день — что решил суд

07:06 Обязательная идентификация — кто может потерять пенсию

07:04 Долги умершего военного — отберут ли кредиторы соцвыплаты

07:01 Смена номера телефона в ПриватБанке — алгоритм действий

08:05 Цены на елки 2024 — где легально купить и что будет со стоимостью

08:02 Призывала поджечь здание ТЦК во время митинга — что решил суд

08:00 Новая помощь для детей — кому выплатят по 6,5 тыс. грн

07:46 Россия не будет усиливать режим Асада в Сирии, — ISW

07:30 Нардеп назвала "Зимову єПідтримку" попыткой выявить уклонистов

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря - 80x80

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

07:21 Военный сбежал со службы на один день — что решил суд

07:06 Обязательная идентификация — кто может потерять пенсию

07:04 Долги умершего военного — отберут ли кредиторы соцвыплаты

07:01 Смена номера телефона в ПриватБанке — алгоритм действий

06:40 Украинцы могут выгодно продать лом алюминия — цены за 1 кг

06:27 Индекс оливье — на сколько за год подорожал новогодний салат

06:22 Альтернативы дровам — цены на брикеты и пеллеты в Украине

3 декабря 2024
Эксклюзив

19:16 Неинклюзивная Одесса — с чем сталкиваются ветераны войны

Эксклюзив

12:15 Живет без глаз — история защитника, потерявшего зрение на войне

06:07 Аренда квартир во Львове — как выросла стоимость жилья в ноябре

2 декабря 2024

22:37 Проезд вырос в два раза, а зарплата нет — одесситы о тарифах

06:40 Цены на чермет в Украине — сколько стоит металлолом в декабре

06:20 Рекордные цены — ТОП наиболее подорожавших за осень

1 декабря 2024

19:07 Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

06:40 Драгоценные металлы дорожают — цены за 1 г золота в декабре

Text

08:00 Возвращение из СЗЧ и сигнал НАТО Украине — эфир Ранок.LIVE

Text

00:00 Украина покупает кресла колесные за большую цену, — Иваненко

3 декабря 2024
Text

23:02 Сумма для инклюзивности метро Киева — ответ Иваненко

Text

17:53 Зеленский провел совещание и заявление НАТО — эфир Вечір.LIVE

Text

15:31 Нардеп пояснила, что предусматривает закон о публикации данных

Text

13:41 Нардеп объяснил, при каком условии военные готовы вернуться с СОЧ

Text

13:22 Ограничения журналистов — Янченко ответила, поддержат ли закон

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря - 80x80

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

Text

13:08 Ермак сделал шокирующее заявление о переговорах — эфир День.LIVE

Text

08:00 Визит Шольца и кадровые ротации — эфир Ранок.LIVE

2 декабря 2024
Text

19:11 Митинги в Грузии возле парламента — прямой эфир Новини.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

21 ноября 2024

10:40 Украина через десять лет — искусственный интеллект создал фото

27 ноября 2024

10:59 Кулеба объяснил, подпишет ли Зеленский мирный договор с Россией

25 ноября 2024

03:21 Десерт от известного повара без сахара — можно есть каждый день

23 ноября 2024

01:20 Снимаем верхнюю одежду — какой штраф за вождение авто в куртке

27 ноября 2024

01:32 Мобилизированные отказались выполнять приказы — что решил суд

29 ноября 2024

10:24 Отец Трубина прокомментировал скандал с россиянином Головиным

21 ноября 2024

21:30 Это категорически запрещено — что не имеет права делать ТЦК

2 декабря 2024

17:00 Каладзе раскритиковал Кварцхелию и Мамардашвили за их позицию

21 ноября 2024

10:10РФ выпустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету