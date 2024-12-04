ПриватБанк объяснил, как клиентам изменить утраченный номер телефона

Мобильное приложение Приват24. Фото: Виталий Носач

В государственном "ПриватБанке" объяснили, как изменить утраченный номер телефона, к которому привязан счет. С таким вопросом в финучреждение обращаются сами клиенты, находящиеся за рубежом.

Об этом говорится в одном из сообщений на портале Минфин, где можно публиковать вопросы к банкам.

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В банк обратилась клиентка, находящаяся в Италии, с проблемой отсутствия доступа к банковскому приложению "Приват24". Это произошло после отмены обслуживания украинского телефонного номера. В связи с этим ПриватБанк не может позвонить клиентке или отправить смс-сообщение с кодом для входа в приложение.

"Добрый вечер, я сейчас нахожусь за границей и не могу войти в приложение Приват 24, потому что мой номер телефон, к которому привязан мой счет, теперь не обслуживается (я не пополняла украинскую карточку больше года и меня заблокировали, и теперь ПриватБанк не может мне дозвониться или отправить смс с кодом для входа), что мне делать? Могу ли я привязать мой счет и мое лицо на новый итальянский номер? Как мне подтвердить мое лицо?", — говорится в сообщении.

Обращение к банку. Источник: Минфин

Объяснение ПриватБанка, как подтвердить новый номер телефона

Представители ПриватБанка отреагировали на обращение, отметив, что подтвердить новый номер телефона можно, обратившись в службу поддержки банка по номеру телефона 3700.

Рекомендуют в случае потери доступа к финансовому номеру — всегда сообщать об этом. Банк, в свою очередь, предупредит несанкционированные операции в Приват24 или в Интернете и заменит на актуальный номер телефона.

Для этого во время разговора с оператором необходимо предоставить документ для идентификации личности и доступ к камере.

Решить соответствующий вопрос советуют в чате по ссылке.

В то же время в случае простой замены финансового номера на другой — для подтверждения такой операции необходимо иметь доступ к текущему номеру и PIN-коду от карты.

Так, для смены номера необходимо сделать несколько шагов в приложении "Приват24":

открыть меню в приложении (обозначено тремя линиями в верхнем левом углу);

найти пункт "Безопасность";

выбрать "Смена логина";

нажать "Далее";

набрать PIN-код от карты;

ввести новый номер телефона;

написать код из SMS-сообщения.

После этого номер изменится. Он заработает со следующим входом в приложение "Приват 24".

Напомним, ранее в ПриватБанке объяснили причины блокировки счетов клиентов в случае подключения платежной карты к GooglePay. Там уточнили, как поступать в подобных ситуациях.

Также сообщалось, что украинцам могут блокировать банковские карты из-за финансового мониторинга. В частности, в ПриватБанке могут блокировать доступ к счетам по целому ряду причин.