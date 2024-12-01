Клієнти ПриватБанку скаржаться на безпідставне блокування рахуння рахунків — що радить банк

Картка ПриватБанку. Фото: Ігор Кузнєцов, Новини.LIVE

Клієнт ПриватБанку заявив про безпідставне блокування рахунків після операцій із криптовалютою, стверджуючи, що банк відмовився розглянути докази легітимності транзакцій. У відповідь фінансова установа посилається на дотримання вимог фінансового моніторингу та запропонувала клієнту перевести кошти на рахунок в іншому банку.

Про це йдеться на порталі "Мінфін".

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Деталі скарги

Клієнт ПриватБанку звернувся зі скаргою, заявивши, що його рахунки було заблоковано без підстав після здійснення двох транзакцій із продажу криптовалюти у липні та серпні 2024 року. За словами клієнта, менеджер банку повідомив про претензії контрагента, який нібито вимагає повернення коштів, уже через три місяці після проведених операцій.

Клієнт стверджує, що надав документи, які підтверджують легітимність угоди, однак банк відмовився їх прийняти. Згодом рахунок було заблоковано, а клієнту запропонували звернутися до правоохоронних органів або суду для зняття обмежень.

Відповідь банку

ПриватБанк у своїй відповіді зазначив, що діє в рамках чинного законодавства та вимог фінансового моніторингу. Установа наголосила, що вживає заходів для запобігання відмиванню коштів та фінансуванню тероризму.

Банк запропонував клієнту звернутися до будь-якого відділення з пакетом документів для переведення залишків коштів на рахунок в іншій фінансовій установі.

Список документів для переведення коштів з заблокованого рахунку ПриватБанку:

Реквізити рахунку, відкритого в іншому банку на ваше ім’я.

Документи, що підтверджують повноваження розпоряджатись рахунками (якщо ви дієте не особисто, а через представника).

Документ, що посвідчує особу (паспорт або інший документ, що підтверджує особу).

Документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків (ІПН).

Заява про перерахування залишків коштів на інший рахунок.

Нагадаємо, ПриватБанк, який має близько 19 мільйонів клієнтів в Україні, ризикує втратити значну частину своїх користувачів. Установа попередила, що рахунки, на яких не буде оновлено актуальні дані, будуть заблоковані без можливості відновлення, якщо клієнти не виконають вимоги банку щодо оновлення інформації.

Ми також розповідали, що українка втратила 75 300 гривень з власного рахунку, однак ПриватБанк відмовився повернути кошти, посилаючись на умови користування "Приват24". Не згодна з такою відповіддю, жінка вирішила звернутися до суду, аби відстояти свої права.