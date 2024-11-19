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Чому ПриватБанк блокує картки клієнтів — список поширених причин

19 листопада 2024 07:01
Єлизавета Супівська - редактор
Чому ПриватБанк може заблокувати картку – всі можливі причини
Відділення ПриватБанку. Фото: Google Maps
Єлизавета Супівська - редактор

Українці часто стикаються з випадками блокування банківських карток. Фінансові установи  можуть тимчасово закрити доступ до рахунків із різних причин. ПриватБанк також періодично блокує картки клієнтів, на що отримує численні скарги.

Сайт Новини.LIVE розповідає, чому ПриватБанк може заблокувати доступ до рахунку.

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Поширені причини блокування карток

Просто так відібрати у клієнта доступ до особистих фінансів ПриватБанк не може. Для такого рішення потрібна причина і часто вона пов’язана з недотриманням правил користування банківськими послугами. Серед найбільш поширених причин блокування карток, згідно з кількістю скарг на порталі Мінфін у розділі відгуків, такі:

  • невиконання клієнтом зобов’язань перед банком, прописаних в договорі обслуговування (наприклад, щодо оплати кредиту, відкриття/закриття депозиту тощо);
  • невчасна актуалізація даних (ПриватБанк вимагає від клієнтів регулярного оновлення персональної інформації, зокрема про фінансовий стан, місце роботи/проживання, паспортні дані та ін.);
  • виконання судового рішення чи виконавчого провадження (наприклад, у разі наявності прострочених штрафів і невиплачених боргів);
  • відсутність фінансових операцій на картці;
  • неправильне введення PIN-коду тричі поспіль;
  • завершення терміну дії картки.

Більшість причин легко виправити. Наприклад, якщо закінчився термін дії, треба звернутися у найближче відділення та перевипустити картку. Так само можна зателефонувати в службу підтримки ПриватБанку, якщо випадково ввели неправильний пароль для входу в мобільний додаток.

Фінансовий моніторинг

Чого дійсно бояться клієнти всіх банків, то це фінансового моніторингу. Так називають перевірку джерел походження коштів на рахунку в разі підозри, що сума отримана нелегальним шляхом або використовується у відмиванні доходів. Причин для моніторингу також кілька, здебільшого це дивні операції, нехарактерні для клієнта:

  • переказ на суму понад 400 000 грн;
  • регулярні надходження з-за кордону;
  • транзакції на рахунки компаній, що пов’язані з азартними іграми та лотереями;
  • нічні перекази;
  • сплеск операцій на дрібні суми протягом дня;
  • транзакція в регіоні, де клієнт, як правило, не перебуває.

Також фінансовий моніторинг можливий, якщо ПриватБанк запідозрить клієнта у зв’язках з Росією чи Білоруссю. Дивні операції на підприємницькому рахунку теж можуть призвести до перевірки джерела надходження коштів. Доступ до картки відновиться після підтвердження легальності отриманих фінансів, але для цього доведеться надати безліч документів.

Нагадаємо, ми писали про зарплати керівників популярних українських банків у жовтні 2024 року. Найбільше серед працівників державних фінустанов отримали члени правління ПриватБанку.

Також ми писали, що ПриватБанк запустив масштабну акцію до "Зеленої п'ятниці". Клієнти мають змогу отримають підвищені кешбеки та знижки на товари провідних брендів.

ПриватБанк банківські карти скарги банківські рахунки блокування

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