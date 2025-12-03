Виплати військовим у разі зміни місця служби — скільки можна отримати

Військовий заповнює документ. Фото: Генштаб, Telegram

Військовослужбовці, яких переводять до іншої частини чи населеного пункту, мають право на підйомну допомогу. Це одноразова грошова виплата, покликана компенсувати витрати, пов’язані з переїздом у зв’язку зі зміною місця служби.

Про те, кому належить підйомна допомога та як її отримати, розповіли в Управлінні у справах ветеранів департаменту соціальної політики.

Реклама

Читайте також:

Хто може розраховувати на додаткову виплату

Порядок надання підйомної допомоги закріплений наказом Міністерства оборони від 05.02.2018 № 45. Отримати її можуть військові, що проходять службу за контрактом, перебувають на кадровій службі або призвані з-поміж офіцерського складу.

Підставою для здійснення виплати є наказ командира (начальника) військової частини чи навчального закладу, де зазначається розмір належної до нарахування суми.

За потреби керівництво може створити комісію для перевірки обставин переїзду. Якщо у частині або установі діє автоматизована система опрацювання даних, у ній повинні бути зафіксовані: дата й номер наказу про призначення на посаду чи зарахування на навчання, дата фактичного початку виконання обов’язків і дата вибуття з попереднього місця служби.

Якщо військовослужбовця на момент прибуття в новий населений пункт ще не призначили на посаду, виплату проводять після офіційного призначення та фактичного початку виконання обов’язків. Підйомна допомога може надаватися не більше ніж за два переїзди протягом календарного року як у випадку передислокації частини, так і при призначенні на іншу посаду. Звернутися по цю виплату можна протягом трирічного строку з моменту переїзду.

Яка сума підйомної допомоги

Розмір виплати дорівнює одному місяцю грошового забезпечення військовослужбовця. Для обчислення враховують посадовий оклад, оклад за званням та всі щомісячні надбавки, встановлені за новим місцем служби.

Якщо разом із військовим переїжджає його сім’я, на кожного члена родини передбачено додаткову виплату у розмірі 50% місячного забезпечення.

Доплата нараховується на:

чоловіка або дружину, незалежно від віку та працездатності, за умови, що шлюб укладений до дати переїзду;

дітей, у тому числі усиновлених, які не досягли 18 років або є непрацездатними (без вікових обмежень);

непрацездатних батьків чи усиновителів.

Якщо обоє з подружжя є військовими, підйомна допомога виплачується кожному окремо, а доплата на членів сім’ї визначається на основі грошового забезпечення одного з них — за власним вибором.

Раніше ми писали, що держава компенсуватиме деякі послуги для військових.

Також дізнавайтеся, чому військовим можуть затримувати виплати.