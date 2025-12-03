Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Компанії
Львів
Медцентр
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Зміна місця служби — які виплати належать військовому

Зміна місця служби — які виплати належать військовому

Ua ru
Дата публікації: 3 грудня 2025 17:34
Виплати військовим у разі зміни місця служби — скільки можна отримати
Військовий заповнює документ. Фото: Генштаб, Telegram

Військовослужбовці, яких переводять до іншої частини чи населеного пункту, мають право на підйомну допомогу. Це одноразова грошова виплата, покликана компенсувати витрати, пов’язані з переїздом у зв’язку зі зміною місця служби. 

Про те, кому належить підйомна допомога та як її отримати, розповіли в Управлінні у справах ветеранів департаменту соціальної політики.

Реклама
Читайте також:

Хто може розраховувати на додаткову виплату

Порядок надання підйомної допомоги закріплений наказом Міністерства оборони від 05.02.2018 № 45. Отримати її можуть військові, що проходять службу за контрактом, перебувають на кадровій службі або призвані з-поміж офіцерського складу.

Підставою для здійснення виплати є наказ командира (начальника) військової частини чи навчального закладу, де зазначається розмір належної до нарахування суми. 

За потреби керівництво може створити комісію для перевірки обставин переїзду. Якщо у частині або установі діє автоматизована система опрацювання даних, у ній повинні бути зафіксовані: дата й номер наказу про призначення на посаду чи зарахування на навчання, дата фактичного початку виконання обов’язків і дата вибуття з попереднього місця служби.

Якщо військовослужбовця на момент прибуття в новий населений пункт ще не призначили на посаду, виплату проводять після офіційного призначення та фактичного початку виконання обов’язків. Підйомна допомога може надаватися не більше ніж за два переїзди протягом календарного року як у випадку передислокації частини, так і при призначенні на іншу посаду. Звернутися по цю виплату можна протягом трирічного строку з моменту переїзду.

Яка сума підйомної допомоги

Розмір виплати дорівнює одному місяцю грошового забезпечення військовослужбовця. Для обчислення враховують посадовий оклад, оклад за званням та всі щомісячні надбавки, встановлені за новим місцем служби. 

Якщо разом із військовим переїжджає його сім’я, на кожного члена родини передбачено додаткову виплату у розмірі 50% місячного забезпечення.

Доплата нараховується на:

  • чоловіка або дружину, незалежно від віку та працездатності, за умови, що шлюб укладений до дати переїзду;
  • дітей, у тому числі усиновлених, які не досягли 18 років або є непрацездатними (без вікових обмежень);
  • непрацездатних батьків чи усиновителів.

Якщо обоє з подружжя є військовими, підйомна допомога виплачується кожному окремо, а доплата на членів сім’ї визначається на основі грошового забезпечення одного з них — за власним вибором.

Раніше ми писали, що держава компенсуватиме деякі послуги для військових. 

Також дізнавайтеся, чому військовим можуть затримувати виплати.

виплати ЗСУ військові матеріальна допомога грошова допомога
Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації