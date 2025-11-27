Відео
Україна
Матеріальна допомога для військових — кому виплатять 45 000 грн

Матеріальна допомога для військових — кому виплатять 45 000 грн

Ua ru
Дата публікації: 27 листопада 2025 11:00
Деякі військові зможуть отримати 45 000 грн матеріальної допомоги — кого стосується
Військові після виконання завдання. Фото: Генштаб ЗСУ, Telegram

У Києві затвердили нові порядки надання додаткових пільг і матеріальної допомоги. Йдеться  про військовослужбовців та членів їхніх родин, зокрема ВПО, які продовжують навчання, потребують відпочинку, отримали поранення або повернулися з полону.

Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації із посиланням на директора Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА Максима Бученка.

Читайте також:

Хто може отримати допомогу та в якому розмірі

За словами Бученка, для військовослужбовців та членів їхніх родин, зокрема ВПО, які продовжують навчання, потребують відпочинку, отримали поранення або повернулися з полону, передбачені такі види підтримки: 

  • компенсація до 25 000 грн частини вартості навчання за успішно завершений академічний рік;
  • компенсації до 12 000 грн на особу — за проживання в готелях, санаторіях, будинках відпочинку з харчуванням в Україні, за автобусні тури вихідного дня Україною;
  • одноразова матеріальна допомога в розмірі 45 000 грн — тим, хто отримав поранення, травми, контузії або каліцтво в зоні бойових дій під час безпосередньої участі у бойових діях (у разі повторних поранень є можливість повторного звернення);
  • одноразова матеріальна допомога в розмірі 45 000 грн — для тих, хто перебував у місцях несвободи внаслідок збройної агресії проти України або інтернування в нейтральних державах.

Як отримати матеріальну допомогу

Ці види допомоги надаватимуть коштом бюджету Києва в межах міської цільової програми "Підтримка киян — Захисників та Захисниць України" на 2023–2027 роки.

Подати відповідні заяви на допомогу можна в Центрі комплексної підтримки учасників бойових дій "Київ Мілітарі Хаб".

Для отримання допомоги в разі поранення можна також звернутись онлайн на порталі послуг Kyiv.Digital.

Раніше ми розповідали, які пільги для учасників бойових дій діятимуть з 1 грудня.

Також дізнавайтеся, як розраховується знижка на комунальні послуги для УБД.

виплати ветерани військові матеріальна допомога грошова допомога
Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
