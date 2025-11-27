Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаТранспортВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Держава компенсуватиме деякі послуги для військових — що відомо

Держава компенсуватиме деякі послуги для військових — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 27 листопада 2025 17:35
Держава оплачуватиме ще одну медичну послугу для військових — про що йдеться
Військові йдуть дорогою. Фото: Генштаб ЗСУ, Telegram

Держава компенсуватиме захисникам і захисницям корекцію рубців. Програма стартує з початку січня і триватиме до 31 грудня 2026 року. Відповідне рішення ухвалив Кабмін.

Про це повідомила пресслужба Мінветеранів.

Реклама
Читайте також:

На кого розповсюджується нова програма

Скористатися послугою, починаючи з січня 2026 року, зможуть:

  • ветерани й ветеранки, в тому числі з інвалідністю;
  • чинні військовослужбовці, включно з іноземцями та людьми без громадянства;
  • поліцейські, рятувальники та службовці Державної кримінально-виконавчої служби, які безпосередньо брали участь у бойових діях або забезпечували заходи з національної безпеки та оборони.

Які саме послуги компенсуватиме держава

Держава компенсуватиме надання послуг з корекції рубцевих змін шкіри для захисників усім медзакладам незалежно від форми власності, якщо ті мають відповідну ліцензію та договір із Мінветеранів.

Обсяг послуг включає вісім ключових етапів: 

  • первинну консультацію та формування плану лікування;
  • корекцію рубцевих змін шкіри;
  • повторні огляди лікарем перед кожним сеансом корекції;
  • супровід лікування під час всього амбулаторного курсу лікування
  • консультування за необхідності із застосуванням методів і засобів телемедицини;
  • навчання навичкам самостійного догляду;
  • проведення клінічної оцінки стану рубця, з відображенням динаміки
  • заключну консультацію після завершення курсу з оцінкою результатів, наданням індивідуальних рекомендацій.

У Мінветеранів наголосили, що ці послуги — це не просто медична процедура, а захід відновлення, спрямований на повернення військовослужбовців до повноцінного життя.

Раніше ми розповідали, що деякі військовослужбовці можуть отримати 45 000 грн матеріальної допомоги. 

Також дізнавайтеся, на які мінімальні та максимальні суми можуть розраховувати захисники у грудні 2025 року.

ЗСУ армія військові компенсація лікування
Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації