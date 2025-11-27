Держава оплачуватиме ще одну медичну послугу для військових — про що йдеться

Військові йдуть дорогою. Фото: Генштаб ЗСУ, Telegram

Держава компенсуватиме захисникам і захисницям корекцію рубців. Програма стартує з початку січня і триватиме до 31 грудня 2026 року. Відповідне рішення ухвалив Кабмін.

Про це повідомила пресслужба Мінветеранів.

Реклама

Читайте також:

На кого розповсюджується нова програма

Скористатися послугою, починаючи з січня 2026 року, зможуть:

ветерани й ветеранки, в тому числі з інвалідністю;

чинні військовослужбовці, включно з іноземцями та людьми без громадянства;

поліцейські, рятувальники та службовці Державної кримінально-виконавчої служби, які безпосередньо брали участь у бойових діях або забезпечували заходи з національної безпеки та оборони.

Які саме послуги компенсуватиме держава

Держава компенсуватиме надання послуг з корекції рубцевих змін шкіри для захисників усім медзакладам незалежно від форми власності, якщо ті мають відповідну ліцензію та договір із Мінветеранів.

Обсяг послуг включає вісім ключових етапів:

первинну консультацію та формування плану лікування;

корекцію рубцевих змін шкіри;

повторні огляди лікарем перед кожним сеансом корекції;

супровід лікування під час всього амбулаторного курсу лікування

консультування за необхідності із застосуванням методів і засобів телемедицини;

навчання навичкам самостійного догляду;

проведення клінічної оцінки стану рубця, з відображенням динаміки

заключну консультацію після завершення курсу з оцінкою результатів, наданням індивідуальних рекомендацій.

У Мінветеранів наголосили, що ці послуги — це не просто медична процедура, а захід відновлення, спрямований на повернення військовослужбовців до повноцінного життя.

Раніше ми розповідали, що деякі військовослужбовці можуть отримати 45 000 грн матеріальної допомоги.

Також дізнавайтеся, на які мінімальні та максимальні суми можуть розраховувати захисники у грудні 2025 року.