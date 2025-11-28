Затримки виплат військовим — чому можливі та куди звертатися

Гроші в кишені військової форми. Фото: Новини.LIVE

Військовослужбовці Збройних сил України та інших військових формувань двічі на місяць отримують грошове забезпечення. Як правило, з 5 по 15 число надходить аванс, який зазвичай охоплює основну частину ГЗ, а після 25 числа — "бойові" та інші надбавки. Проти інколи гроші не перераховують в зазначені терміни.

Про те, у яких випадках військовослужбовцям можуть затримувати виплати, розповіли фахівці Європейської Бізнес Асоціації.

Реклама

Читайте також:

Чому військовим можуть затримувати виплати

Причини затримок можуть бути різними, особливо в умовах війни. Найчастіше це пов’язано з кількома чинниками:

Фінансові труднощі. Нестача коштів або затримки в надходженні бюджетного фінансування можуть уповільнювати процес виплат. У воєнний період бюджетна система працює з додатковим навантаженням, що нерідко спричиняє збої.

Технічні збої. Неполадки в роботі бухгалтерських програм чи платіжних сервісів також можуть стати причиною того, що гроші надходять пізніше, ніж очікувалося.

Адміністративні процеси. Довше опрацювання документів, перевірка даних або затримки у військових чи кадрових підрозділах інколи відтерміновують виплати.

Вплив бойових дій. Активні обстріли та нестабільна ситуація в окремих регіонах ускладнюють роботу фінансових установ і можуть призвести до призупинення або уповільнення перерахувань.

Конкретно встановленого допустимого терміну затримки немає, але тривала затримка (більше одного місяця) може вважатися порушенням.

Що робити військовому у разі затримки виплат

Якщо військовослужбовець стикається з відчутною затримкою виплат, фахівці рекомендують насамперед звернутися до свого командира або керівництва частини — саме вони можуть надати пояснення ситуації або запустити процес її вирішення.

За відсутності реакції, або якщо проблема не усувається, військовий має право порушити питання на вищому рівні, зокрема у фінансових підрозділах Міністерства оборони, які відповідають за нарахування та перерахування коштів і можуть з’ясувати причину затримки.

У випадках, коли є підозра на порушення чи неправильне ведення фінансової документації, за потреби можна звернутися й до Державної аудиторської служби — вона уповноважена проводити перевірки та встановлювати, де саме виник збій у системі виплат.

Раніше ми розповідали, що буде з виплатами військовослужбовцям у грудні 2025 року.

Також дізнавайтеся, скільки платять військовим в Німеччині.