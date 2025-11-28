Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаТранспортВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Компанії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Виплати військовим — чому можуть затримати нарахування

Виплати військовим — чому можуть затримати нарахування

Ua ru
Дата публікації: 28 листопада 2025 14:30
Затримки виплат військовим — чому можливі та куди звертатися
Гроші в кишені військової форми. Фото: Новини.LIVE

Військовослужбовці Збройних сил України та інших військових формувань двічі на місяць отримують грошове забезпечення. Як правило, з 5 по 15 число надходить аванс, який зазвичай охоплює основну частину ГЗ, а після 25 числа — "бойові" та інші надбавки. Проти інколи гроші не перераховують в зазначені терміни.

Про те, у яких випадках військовослужбовцям можуть затримувати виплати, розповіли фахівці Європейської Бізнес Асоціації.

Реклама
Читайте також:

Чому військовим можуть затримувати виплати

Причини затримок можуть бути різними, особливо в умовах війни. Найчастіше це пов’язано з кількома чинниками:

  • Фінансові труднощі. Нестача коштів або затримки в надходженні бюджетного фінансування можуть уповільнювати процес виплат. У воєнний період бюджетна система працює з додатковим навантаженням, що нерідко спричиняє збої.
  • Технічні збої. Неполадки в роботі бухгалтерських програм чи платіжних сервісів також можуть стати причиною того, що гроші надходять пізніше, ніж очікувалося.
  • Адміністративні процеси. Довше опрацювання документів, перевірка даних або затримки у військових чи кадрових підрозділах інколи відтерміновують виплати.
  • Вплив бойових дій. Активні обстріли та нестабільна ситуація в окремих регіонах ускладнюють роботу фінансових установ і можуть призвести до призупинення або уповільнення перерахувань.

Конкретно встановленого допустимого терміну затримки немає, але тривала затримка (більше одного місяця) може вважатися порушенням.

Що робити військовому у разі затримки виплат

Якщо військовослужбовець стикається з відчутною затримкою виплат, фахівці рекомендують насамперед звернутися до свого командира або керівництва частини — саме вони можуть надати пояснення ситуації або запустити процес її вирішення. 

За відсутності реакції, або якщо проблема не усувається, військовий має право порушити питання на вищому рівні, зокрема у фінансових підрозділах Міністерства оборони, які відповідають за нарахування та перерахування коштів і можуть з’ясувати причину затримки. 

У випадках, коли є підозра на порушення чи неправильне ведення фінансової документації, за потреби можна звернутися й до Державної аудиторської служби — вона уповноважена проводити перевірки та встановлювати, де саме виник збій у системі виплат.

Раніше ми розповідали, що буде з виплатами військовослужбовцям у грудні 2025 року.

Також дізнавайтеся, скільки платять військовим в Німеччині.

зарплати виплати ЗСУ армія військові
Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації