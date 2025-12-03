Выплаты военным в случае смены места службы — сколько можно получить

Военный заполняет документ. Фото: Генштаб, Telegram

Военнослужащие, которых переводят в другую часть или населенный пункт, имеют право на подъемную помощь. Это единовременная денежная выплата, призванная компенсировать расходы, связанные с переездом в связи с изменением места службы.

О том, кому положена подъемная помощь и как ее получить, рассказали в Управлении по делам ветеранов департамента социальной политики.

Кто может рассчитывать на дополнительную выплату

Порядок предоставления подъемной помощи закреплен приказом Министерства обороны от 05.02.2018 № 45. Получить ее могут военные, проходящие службу по контракту, находящиеся на кадровой службе или призванные из числа офицерского состава.

Основанием для осуществления выплаты является приказ командира (начальника) воинской части или учебного заведения, где указывается размер причитающейся к начислению суммы.

При необходимости руководство может создать комиссию для проверки обстоятельств переезда. Если в части или учреждении действует автоматизированная система обработки данных, в ней должны быть зафиксированы: дата и номер приказа о назначении на должность или зачислении на обучение, дата фактического начала исполнения обязанностей и дата выбытия с предыдущего места службы.

Если военнослужащего на момент прибытия в новый населенный пункт еще не назначили на должность, выплату проводят после официального назначения и фактического начала выполнения обязанностей. Подъемная помощь может предоставляться не более чем за два переезда в течение календарного года как в случае передислокации части, так и при назначении на другую должность. Обратиться за этой выплатой можно в течение трехлетнего срока с момента переезда.

Какая сумма подъемной помощи

Размер выплаты равен одному месяцу денежного обеспечения военнослужащего. Для вычисления учитывают должностной оклад, оклад по званию и все ежемесячные надбавки, установленные по новому месту службы.

Если вместе с военным переезжает его семья, на каждого члена семьи предусмотрена дополнительная выплата в размере 50% месячного обеспечения.

Доплата начисляется на:

мужа или жену, независимо от возраста и трудоспособности, при условии, что брак заключен до даты переезда;

детей, в том числе усыновленных, которые не достигли 18 лет или являются нетрудоспособными (без возрастных ограничений);

нетрудоспособных родителей или усыновителей.

Если оба супруга являются военными, подъемная помощь выплачивается каждому отдельно, а доплата на членов семьи определяется на основе денежного обеспечения одного из них — по собственному выбору.

