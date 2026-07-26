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Головна Фінанси Злодії придумали нову схему з банкоматами: як не залишитись без грошей

Злодії придумали нову схему з банкоматами: як не залишитись без грошей

Ua ru
Дата публікації: 26 липня 2026 14:30
Зняття готівки в банкоматі: шахраї обкрадають українців у новий спосіб
Чоловік біля банкомата, картка у руці. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Українців попереджають про нові схеми шахрайства біля банкоматів. Зловмисники використовують звичайну нитку, приховані камери та спеціальні накладки, щоб отримати доступ до банківських карток і викрасти гроші.

Як працюють ці схеми та на що варто звертати увагу, знімаючи готівку, розповідає Новини.LIVE з посиланням на канал Народна думка.

Як можуть вкрасти гроші за допомогою нитки

Шахраї протягують тонку нитку в картоприймач банкомата. Коли людина вставляє картку, вона заходить усередину разом із ниткою. Після цього власник картки без проблем вводить PIN-код, знімає готівку чи перевіряє рахунок. Але коли банкомат має повернути картку, вона не виїжджає назад, адже її блокує нитка.

Саме в цей момент до людини може підійти нібито випадковий "помічник". Він пропонує допомогти, просить ще раз ввести PIN-код і при цьому намагається підглянути комбінацію цифр.

Далі він радить власнику картки звернутися до найближчого відділення банку, мовляв, там допоможуть дістати картку. Поки людина відходить, шахрай, який уже знає PIN-код, витягує картку за допомогою нитки та знімає з рахунку гроші.

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Як працюють накладки на банкомат

Ще один спосіб шахрайства пов'язаний зі спеціальними накладками на картоприймач. Такі пристрої можуть зчитувати дані банківської картки, а прихована камера записує PIN-код, який вводить власник картки.

Після цього шахраї можуть виготовити дублікат картки з такими самими даними та використати його для зняття коштів.

Як уберегти свої гроші

Щоб не потрапити у тенети шахраїв, слід дотримуватися кількох правил:

  • уважно оглядайте картоприймач. Якщо помітите нитку, сторонні пластикові накладки чи інші підозрілі елементи, таким банкоматом краще не користуватися;
  • не дозволяйте стороннім людям стояти поруч, коли вводите PIN-код;
  • обов'язково прикривайте рукою клавіатуру, щоб прихована камера не змогла зчитати код;
  • якщо банкомат підтримує безконтактну оплату, краще прикладати картку до зчитувача, а не вставляти її всередину.

Що робити, якщо банкомат "з'їв" картку

Якщо картка залишилася в банкоматі, не варто залишати її без нагляду та йти, особливо якщо поруч є сторонні люди. Найкраще зателефонувати на гарячу лінію й повідомити адресу банкомата.

Якщо картка пошкоджена, банк може випустити нову. При цьому номер рахунку не змінюється, тому пенсія, зарплата чи інші виплати і далі надходитимуть на ваш рахунок.

Раніше Новини.LIVE повідомляли про проблеми під час зняття коштів. Банкомати можуть працювати з помилками через технічні несправності або неправильне завантаження банкнот. У результаті клієнт може отримати менше готівки, ніж було списано з його рахунку. У таких випадках потрібно звернутися до банку та подати заявку на повернення коштів.

Ще Новини.LIVE писали, що українці можуть користуватися польськими банківськими картками в Україні для оплати та зняття готівки. Водночас під час таких операцій можуть виникати додаткові витрати через комісії банків і конвертацію валюти. Власникам карток пояснили, як уникнути зайвих списань.

шахрайство банкомати шахраї картка
Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка
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