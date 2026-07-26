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Главная Финансы Мошенники придумали новую схему с банкоматами: как не остаться без денег

Мошенники придумали новую схему с банкоматами: как не остаться без денег

Ua ru
Дата публикации 26 июля 2026 14:30
Снятие наличных в банкомате: мошенники обманывают украинцев новым способом
Мужчина у банкомата, карта в руке. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Украинцев предупреждают о новых схемах мошенничества у банкоматов. Злоумышленники используют обычную нить, скрытые камеры и специальные накладки, чтобы получить доступ к банковским картам и похитить деньги.

Как работают эти схемы и на что стоит обращать внимание при снятии наличных, рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на канал Народная думка.

Как могут украсть деньги с помощью нитки

Мошенники продевают тонкую нить в карточный слот банкомата. Когда человек вставляет карту, она попадает внутрь вместе с нитью. После этого владелец карты без проблем вводит PIN-код, снимает наличные или проверяет счет. Но когда банкомат должен вернуть карту, она не выходит обратно, ведь ее блокирует нить.

Именно в этот момент к человеку может подойти якобы случайный "помощник". Он предлагает помощь, просит еще раз ввести PIN-код и при этом пытается подсмотреть комбинацию цифр.

Далее он советует владельцу карты обратиться в ближайшее отделение банка, мол, там помогут достать карту. Пока человек отходит, мошенник, который уже знает PIN-код, вытаскивает карту с помощью нитки и снимает со счета деньги.

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Как работают накладки на банкомат

Еще один способ мошенничества связан со специальными накладками на картоприемник. Такие устройства могут считывать данные банковской карты, а скрытая камера записывает PIN-код, который вводит владелец карты.

После этого мошенники могут изготовить дубликат карты с такими же данными и использовать его для снятия средств.

Как уберечь свои деньги

Чтобы не попасть в сети мошенников, следует соблюдать несколько правил:

  • внимательно осматривайте карточный терминал. Если заметите нитку, посторонние пластиковые накладки или другие подозрительные элементы, таким банкоматом лучше не пользоваться;
  • не позволяйте посторонним людям стоять рядом, когда вводите PIN-код;
  • обязательно прикрывайте рукой клавиатуру, чтобы скрытая камера не смогла считать код;
  • если банкомат поддерживает бесконтактную оплату, лучше прикладывать карту к считывателю, а не вставлять ее внутрь.

Что делать, если банкомат "проглотил" карту

Если карта осталась в банкомате, не стоит оставлять ее без присмотра и уходить, особенно если рядом находятся посторонние люди. Лучше всего позвонить на горячую линию и сообщить адрес банкомата.

Если карта повреждена, банк может выпустить новую. При этом номер счета не меняется, поэтому пенсия, зарплата или другие выплаты будут по-прежнему поступать на ваш счет.

Ранее Новини.LIVE сообщали о проблемах при снятии средств. Банкоматы могут работать с ошибками из-за технических неисправностей или неправильной загрузки банкнот. В результате клиент может получить меньше наличных, чем было списано с его счета. В таких случаях нужно обратиться в банк и подать заявку на возврат средств.

Еще Новини.LIVE писали, что украинцы могут пользоваться польскими банковскими картами в Украине для оплаты и снятия наличных. В то же время при таких операциях могут возникать дополнительные расходы из-за комиссий банков и конвертации валюты. Владельцам карт объяснили, как избежать лишних списаний.

мошенничество банкоматы мошенники карточка
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
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