Польські банки в Україні: де зняти готівку без неприємних сюрпризів

Чоловік біля банкомату, картка у руці. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Українці, які мають заощадження на польських картках, можуть втрачати частину коштів під час зняття готівки в Україні. Причини ховаються у комісіях банків, конвертації валюти та налаштуваннях платіжних систем, про які знають не всі.

Як за кілька хвилин отримати гроші та мінімізувати витрати, розповідає Новини.LIVE з посиланням на Nfront.

Чи працюють польські картки в Україні

Картки Visa та Mastercard, випущені польськими банками, без проблем приймають більшість українських банкоматів. Йдеться про картки PKO BP, Santander, Pekao, mBank, Millennium та інших популярних банків.

Зняти гроші можна через мережі ПриватБанку, Ощадбанку, Райффайзен Банку, Кредобанку та багатьох інших. Але зверніть увагу, що на банкоматі мають бути логотипи міжнародних платіжних систем.

Де українці найчастіше втрачають гроші

Найчастіше це відбувається під час конвертації валюти. Банкомат може запропонувати одразу перевести суму у злоті за власним курсом. Багато українців погоджуються, вважаючи, що це вигідніше. Насправді ж така послуга, відома як DCC (динамічна конвертація валюти), часто обходиться дорожче.

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Тому краще обирати видачу коштів у гривнях. Тоді конвертацію проведе банк-емітент картки, що вийде значно дешевше.

Яких комісій не уникнути

Під час зняття готівки з вашого рахунку може одночасно списатися кілька платежів:

комісія польського банку за операцію за кордоном;

плата українського банкомата за видачу готівки;

витрати на конвертацію валюти.

Ось чому переплата іноді виявляється значно більшою, ніж очікує власник картки.

Як заощадити

Багато українців віддають перевагу комбінації PKO Bank Polski та Кредобанку. Між установами діють спрощені правила переказів, гроші приходять швидше та з мінімальними витратами.

Тому ті, хто регулярно переказує кошти між Польщею та Україною, часто мають рахунки в обох банках.

Коли краще взагалі не знімати готівку

Варто знати, що безготівкова оплата польською карткою в магазинах, аптеках або кафе нерідко обходиться дешевше, ніж зняття готівки в банкоматі.

Є й ще одна альтернатива — міжнародні сервіси переказів, зокрема Wise або Revolut. Вони дозволяють обміняти валюту за більш вигідним курсом і часто без зайвих комісій.

Які ліміти діють у 2026 році

Якщо потрібно зняти кілька тисяч гривень, проблем не повинно бути. Але під час великих операцій можуть спрацювати обмеження як українських, так і польських банків.

В Україні діє ліміт на видачу готівки — до 100 тис. грн на день з одного рахунку. Польські банки також встановлюють власні добові обмеження для операцій за кордоном. Залежно від тарифу та типу картки вони можуть становити від 2 тис. до 10 тис. злотих на добу.

Для операцій на 50–100 тис. грн і більше краще скористатись банківським переказом або звернутись у відділення. Це часто дешевше та зручніше, ніж кілька послідовних операцій в банкоматі.

Але зауважте, що банк може попросити документальне підтвердження коштів.

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