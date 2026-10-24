Жінка продає овочі на ринку. Фото: Новини.LIVE

Восени господині ще можуть купувати овочі для борщу за сезонними цінами, але така можливість поступово зникає. Картопля та буряк уже подорожчали, а до кінця 2026 року ціни на овочі можуть зрости ще більше. Тож узимку приготування звичної домашньої страви може обійтися дорожче.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на прогноз Інституту аграрної економіки.

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Скільки коштують овочі для борщу восени

У жовтні ціни на деякі овочі вже змінилися. Найбільше подорожчала картопля, а разом із нею — буряк. Саме ці продукти господині часто купують одразу по кілька кілограмів, тому навіть невелике зростання ціни відчутне під час закупівлі.

За даними цінового моніторингу, у першій половині жовтня середні ціни були такими:

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Картопля — 18,60 гривні за кілограм.

Морква — 17,73 гривні за кілограм.

Буряк — 20,40 гривні за кілограм.

Ріпчаста цибуля — 19,76 гривні за кілограм.

Білокачанна капуста — 21,82 гривні за кілограм.

Ціни можуть відрізнятися залежно від магазину, ринку та якості овочів. Проте вже зараз видно, що найдешевші сезонні пропозиції поступово зникають.

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Чому борщ може стати дорожчим узимку

Після завершення сезону збору врожаю овочі потрібно зберігати в належних умовах, а потім доставляти до магазинів і ринків. На це витрачають кошти, тому ближче до зими ціни можуть зростати.

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За прогнозом науковців Інституту аграрної економіки, до кінця 2026 року окремі овочі борщового набору можуть дорожчати в середньому на 7–10% щомісяця.

Це не означає, що всі овочі обов'язково подорожчають однаково. Вартість залежатиме від запасів продукції, попиту та витрат на її зберігання й перевезення.

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Чи доведеться більше витрачати на борщ

За оцінкою науковців, у сезон збору врожаю приготування трилітрової каструлі борщу обходилося приблизно у 145 гривень. До кінця року ця сума може зрости, якщо прогнозоване подорожчання овочів справдиться.

Для сімейного бюджету це означає додаткові витрати не лише на борщ, а й на інші домашні страви, для яких потрібні картопля, морква, буряк і цибуля.

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Тому господиням варто порівнювати ціни в різних магазинах і на ринках, а за можливості — купувати овочі про запас. Водночас важливо правильно їх зберігати, щоб продукти не псувалися й не доводилося викидати те, на що вже витратили гроші.

Чи вистачить овочів до кінця року

Попри можливе подорожчання, науковці не прогнозують неминучого дефіциту основних овочів для борщу. Пропозиції на ринку має вистачити для потреб українців.

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Раніше Новини.LIVE розповідали, що цибуля в Україні подорожчала у кілька разів порівняно з минулим роком. На ціни вплинули скорочення посівних площ, погодні умови та проблеми зі зберіганням урожаю. Навесні 2027 року вартість овочу може зрости ще більше через ризик нестачі якісної продукції.

Також Новини.LIVE повідомляли, що виноград восени почав дорожчати після літнього здешевлення. На початку жовтня середня ціна кілограма становила 155,50 гривні, а подальша вартість залежатиме від завершення сезону українського врожаю та обсягів імпорту. Узимку виноград традиційно може коштувати дорожче, ніж у період масового збору.