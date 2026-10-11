Продаж домашньої консервації: ціни на закрутки у жовтн

Домашні закрутки на ринку. Фото: УНІАН

Домашні огірки, помідори, аджика та варення можуть стати джерелом додаткового доходу восени. На онлайн-майданчиках українці продають консервацію власного приготування, а ціни залежать від рецепта, об'єму банки та складу продукту. Однак перед продажем варто порахувати витрати, щоб зрозуміти, чи буде така справа вигідною.

Про це розповідає Новини.LIVE із посиланням на оголошення про продаж домашньої консервації на OLX.

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Скільки коштує домашня консервація восени

У жовтні 2026 року на OLX можна знайти пропозиції домашніх заготовок за різними цінами. Вартість залежить від виду консервації, об'єму банки та інгредієнтів.

Наприклад, у свіжих оголошеннях домашню консервацію пропонують приблизно за 50–150 гривень. Окремі продавці встановлюють вищі ціни на продукцію з дорожчими інгредієнтами або незвичайними рецептами.

Зокрема, в одному з оголошень домашню аджику та маринований перець у банках об'ємом 0,5 літра продають за 100 гривень. Аджика з додаванням яблук і моркви коштує 120 гривень за таку саму ємність.

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В іншій пропозиції огірки та кабачки в маринаді коштують від 60 гривень за пів літра, тоді як за літрову банку окремих видів консервації просять близько 100–130 гривень.

Це ціни з оголошень, а не середня вартість домашніх заготовок по Україні. Також вони не підтверджують, що товар продали саме за зазначеною сумою.

Скільки можна заробити на продажі закруток

Щоб оцінити можливий дохід, можна розглянути кілька умовних сценаріїв за цінами з актуальних оголошень.

Якщо продавати банки консервації по 100 гривень, сума виручки становитиме:

10 банок — 1 000 гривень;

20 банок — 2 000 гривень;

30 банок — 3 000 гривень;

50 банок — 5 000 гривень.

Якщо середня ціна однієї банки становитиме 120 гривень, за 20 банок можна виручити 2 400 гривень, а за 50 — 6 000 гривень.

Однак ці суми є виручкою, а не чистим прибутком. Щоб визначити, скільки грошей залишиться після продажу, потрібно відняти витрати на продукти, спеції, цукор, оцет, олію, скляну тару, кришки, електроенергію та пакування.

Якщо овочі й фрукти вирощені на власному городі, частину витрат на закупівлю сировини можна скоротити. Водночас вирощування продуктів також потребує часу та ресурсів, тому повністю безкоштовними такі інгредієнти вважати не варто.

На чому можна заощадити під час підготовки до продажу

Насамперед варто порахувати собівартість кожної банки. Для цього потрібно скласти витрати на всі інгредієнти та тару, а отриману суму поділити на кількість готових заготовок.

Наприклад, якщо на приготування 20 банок витратили загалом 1 200 гривень, собівартість однієї становитиме 60 гривень. Якщо продавати кожну за 100 гривень, різниця між виручкою та врахованими витратами дорівнюватиме 800 гривень за всю партію.

Проте це ще не остаточний прибуток: у розрахунку потрібно врахувати пакування, доставку, можливі комісії та інші витрати, якщо вони виникають.

Ще один спосіб зменшити витрати — використовувати придатні скляні банки, які залишилися після попередніх заготовок. Перед повторним використанням їх потрібно ретельно вимити й перевірити на пошкодження, а кришки та спосіб консервування добирати відповідно до рецепта.

Водночас важливо не економити на безпечності продуктів. Для продажу харчових виробів потрібно враховувати вимоги до їхнього виробництва, зберігання та реалізації.

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