Ціни на виноград пішли вгору: скільки коштує кілограм та що далі

Виноград на ринку. Фото: Новини.LIVE

В Україні змінилися ціни на виноград. На початку жовтня середня вартість кілограма становить 155,50 грн, хоча у вересні ціна коливалася в широкому діапазоні. Далі ситуація може змінитися через завершення сезону українського винограду та скорочення пропозиції на ринку.

Про це повідомляє Новини.LIVE із посиланням на дані Мінфіну.

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Скільки коштує виноград у жовтні

За даними Мінфіну, станом на 2 жовтня середня ціна винограду становила 155,50 грн за кілограм. Цю вартість зафіксували в мережі Megamarket.

Для порівняння, середня ціна за вересень становила 147,49 грн/кг. Отже, на початку жовтня виноград коштує приблизно на 8 грн дорожче, ніж середній показник попереднього місяця.

Водночас протягом вересня ціни помітно змінювалися. На початку місяця кілограм у середньому коштував 152,77 грн, 7 вересня ціна піднімалася до 163,50 грн, а 17 вересня падала до 124,25 грн. Наприкінці місяця ціна знову зросла — 29 вересня Мінфін фіксував 160 грн/кг.

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Тобто покупцям варто враховувати, що фактична вартість винограду залежить від магазину, сорту та партії, а середній показник може змінюватися досить швидко.

Як змінювалися ціни протягом 2026 року

Виноград цього року вже пережив значне сезонне здешевлення. За даними Мінфіну, у лютому середня ціна становила 294,61 грн/кг, у березні — 291,27 грн, у квітні — 295,26 грн. У травні вона знизилася до 279,44 грн, у червні — до 269,78 грн, а в липні — до 221,41 грн.

Найбільше падіння відбулося влітку, коли на ринку почав з'являтися новий урожай. У серпні середня ціна знизилася до 147,49 грн/кг, а у вересні становила приблизно стільки ж — 147,49 грн/кг.

Таким чином, порівняно з весняним максимумом виноград у вересні коштував приблизно вдвічі дешевше. Для покупця це означає, що початок осені залишається одним із періодів, коли ягоду можна придбати значно дешевше, ніж узимку.

Що буде з цінами на виноград далі

Подальша динаміка значною мірою залежатиме від того, як швидко завершуватиметься сезон українського винограду та якою буде пропозиція в магазинах. Жовтень ще припадає на період збору пізніх сортів, однак у міру завершення сезону частка місцевої продукції скорочуватиметься.

На ціни також впливатимуть витрати виробників. За словами керівниці компанії "ВІН’С" Тетяни Шмаглюченко, попри здорожчання добрив, засобів захисту рослин, пального та логістики, відпускні ціни на виноград протягом останнього року майже не змінилися. Виробники при цьому зазначають, що їхня маржинальність знизилася.

Є й сезонний фактор. Дані Мінфіну показують, що взимку виноград традиційно коштує дорожче: середня ціна у грудні 2025 року становила 245,13 грн/кг, а в січні 2026 року — 272,73 грн/кг. Тому якщо сезонна тенденція збережеться, після осіннього періоду відносно доступних цін виноград може знову почати дорожчати.

Водночас говорити про конкретну майбутню ціну зарано. На кінцеву вартість впливатимуть урожай, залишки української продукції, імпорт, логістичні витрати та попит.

Що це означає для покупців

Якщо родина планує купувати виноград регулярно, жовтень може залишатися вигіднішим періодом, ніж зимові місяці. Зараз за середньою ціною Мінфіну кілограм коштує 155,50 грн, тоді як зимові показники 2025–2026 років були значно вищими.

Наприклад, покупка 2 кг винограду за нинішньою середньою ціною обійдеться приблизно у 311 грн. Якщо ціна згодом наблизиться до рівня 245 грн/кг, аналогічна покупка коштуватиме вже близько 490 грн.

Раніше Новини.LIVE розповідали, як за рік змінилися ціни на волоські горіхи. Вартість очищених горіхів зросла приблизно вдвічі — до 400 грн за кілограм. На ціну вплинули слабший урожай минулого сезону та весняні приморозки.

Також Новини.LIVE повідомляли, що у вересні подешевшали окремі базові овочі. Середня ціна умовного кошика з картоплі, капусти, цибулі, моркви та буряка становила близько 97 грн. Порівняно із серпнем такий набір став дешевшим приблизно на 22 грн.