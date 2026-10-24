Женщина продает овощи на рынке. Фото: Новини.LIVE

Осенью хозяйки еще могут покупать овощи для борща по сезонным ценам, но такая возможность постепенно исчезает. Картофель и свекла уже подорожали, а к концу 2026 года цены на овощи могут вырасти ещё больше. Поэтому зимой приготовление привычного домашнего блюда может обойтись дороже.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на прогноз Института аграрной экономики.

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Сколько стоят овощи для борща осенью

В октябре цены на некоторые овощи уже изменились. Больше всего подорожал картофель, а вместе с ним — свекла. Именно эти продукты хозяйки часто покупают сразу по несколько килограммов, поэтому даже небольшой рост цены ощутим при покупке.

По данным ценового мониторинга, в первой половине октября средние цены были следующими:

Картофель — 18,60 гривны за килограмм.

Морковь — 17,73 гривны за килограмм.

Свекла — 20,40 гривны за килограмм.

Репчатый лук — 19,76 гривны за килограмм.

Белокочанная капуста — 21,82 гривны за килограмм.

Цены могут отличаться в зависимости от магазина, рынка и качества овощей. Однако уже сейчас видно, что самые дешевые сезонные предложения постепенно исчезают.

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Почему борщ может подорожать зимой

После завершения сезона сбора урожая овощи нужно хранить в надлежащих условиях, а затем доставлять в магазины и на рынки. На это тратятся средства, поэтому ближе к зиме цены могут расти.

По прогнозу ученых Института аграрной экономики, до конца 2026 года отдельные овощи борщового набора могут дорожать в среднем на 7–10% ежемесячно.

Это не означает, что все овощи обязательно подорожают одинаково. Стоимость будет зависеть от запасов продукции, спроса и затрат на ее хранение и перевозку.

Придется ли тратить больше на борщ

По оценкам ученых, в сезон сбора урожая приготовление трехлитровой кастрюли борща обходилось примерно в 145 гривен. К концу года эта сумма может вырасти, если прогнозируемое подорожание овощей оправдается.

Для семейного бюджета это означает дополнительные расходы не только на борщ, но и на другие домашние блюда, для приготовления которых нужны картофель, морковь, свекла и лук.

Поэтому хозяйкам стоит сравнивать цены в разных магазинах и на рынках, а по возможности — покупать овощи впрок. В то же время важно правильно их хранить, чтобы продукты не портились и не приходилось выбрасывать то, на что уже потратили деньги.

Хватит ли овощей до конца года

Несмотря на возможное подорожание, ученые не прогнозируют неизбежного дефицита основных овощей для борща. Предложения на рынке должно хватить для нужд украинцев.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что лук в Украине подорожал в несколько раз по сравнению с прошлым годом. На цены повлияли сокращение посевных площадей, погодные условия и проблемы с хранением урожая. Весной 2027 года стоимость овоща может вырасти еще больше из-за риска нехватки качественной продукции.

Также Новини.LIVE сообщали, что виноград осенью начал дорожать после летнего удешевления. В начале октября средняя цена за килограмм составляла 155,50 гривны, а дальнейшая стоимость будет зависеть от завершения сезона украинского урожая и объемов импорта. Зимой виноград традиционно может стоить дороже, чем в период массового сбора.