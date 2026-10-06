Ціни на цибулю б'ють по гаманцю: попереду нове подорожчання

Жінка продає цибулю. Фото: Новини.LIVE

Цибуля в Україні може стати одним із продуктів, який неприємно здивує покупців найближчими місяцями. Ще торік під час збору врожаю її продавали по 2–2,5 грн за кілограм, а цього сезону гуртові ціни вже доходять до 18–20 грн. При цьому навесні 2027 року на ринку може виникнути дефіцит якісної продукції.

Про це розповідає Новини.LIVE із посиланням на UkrAgroConsult.

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Ціна цибулі змінилася кардинально

Ще рік тому виробники продавали цибулю за ціною, яка сьогодні здається майже нереальною. Під час збору врожаю кілограм коштував близько 2–2,5 грн.

Цього сезону ситуація зовсім інша. Гуртові ціни переважно тримаються на рівні не нижче 10 грн за кілограм, а на заході України в окремі періоди доходили до 18–20 грн.

Якщо порівнювати максимальну цьогорічну ціну з торішньою мінімальною, різниця виходить у десять разів.

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І проблема не лише в тому, що виробники зараз продають цибулю дорожче. Є ризик, що навесні ціни зростуть ще сильніше.

Фермери почали відмовлятися від цибулі

Одна з причин нинішньої ситуації сформувалася ще минулого року. Низькі ціни зробили вирощування цибулі менш вигідним, тому частина господарств скоротила площі, відведені під цю культуру.

Деякі великі виробники цього сезону взагалі відмовилися від вирощування цибулі. Для порівняння, минулого року окремі господарства закладали на зберігання до 15 тисяч тонн овочу.

На цьогорічний урожай також вплинула погода. На півдні господарства потерпали від пилових бур, а в центральних і західних областях проблем додали приморозки та затяжні дощі.

У результаті врожайність, за даними UkrAgroConsult, знизилася приблизно на 20–30 тонн з гектара.

Що буде з ціною навесні

Найбільше запитань зараз виникає щодо другої половини сезону. Якщо запасів якісної цибулі виявиться недостатньо, навесні 2027 року ринок може зіткнутися з дефіцитом.

Ситуацію ускладнює й те, що українську цибулю активно відправляють на експорт — зокрема до Молдови, Румунії та Болгарії.

Водночас частина українських сховищ була пошкоджена через війну. Тому навіть вирощену продукцію не завжди вдається зберегти до весни у необхідному обсязі та якості.

У підсумку на початку наступного року Україна може отримати ситуацію, коли пропозиція цибулі скоротиться, а ціна для покупців піде вгору.

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Також Новини.LIVE розповідали, на яких продуктах можна заощадити під час великої закупівлі. Йдеться про борошно, рис, цукор та макарони, де вартість кілограма може помітно відрізнятися залежно від магазину й упаковки. Порівняння цін допоможе зменшити витрати на звичайний продуктовий кошик.