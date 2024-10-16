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Зимові субсидії та пільги — хто з українців отримає та які будуть суми

16 жовтня 2024 09:34
Ксенія Симонова - Редактор
Субсидії та пільги на зиму 2024-2025 — правила та які будуть суми
Гроші та комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

У Пенсійному фонді України (ПФУ) почали підготовку до автоматичного перерахунку і фінансування житлових субсидій з наближенням опалювального сезону 2024-2025. Відомо, хто отримає допомогу на зиму та які будуть суми.

Про це повідомляють в одному з управлінь ПФУ.

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Як зазначають у ПФУ, більшості з субсидіантів з початком нового опалювального сезону немає необхідності звертатися за продовженням виплати субсидії. Проте деяким громадянам треба потурбуватися про поновлення чи продовження такої допомоги.

Нема потреби звертатися повторно тим громадянам, кому раніше призначили житлову субсидію на літній період, а також тим, у кого була "нульова".

У жовтні поточного року доведеться повторно надати заяву та документи тільки тим, хто:

  • з поважних причин не звернувся у травні для оформлення допомоги;
  • кому було відмовлено у фінансовій підтримці.

Таких одержувачів субсидій меншість. Вони, як правило, належать до наступних категорій:

  • у домогосподарстві є внутрішньо переміщені особи;
  • у родині кількість осіб, які фактично проживають, менша за кількість тих, хто офіційно зареєстрований;
  • йдеться про призначення субсидії на купівлю скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;
  • житло для проживання орендоване.

Громадяни мають подати заяву та декларацію. Також можуть знадобитися такі документи:

  • договір оренди помешкання;
  • копія договору про реструктуризацію боргу;
  • документ, де підтверджується факт використання скрапленого газу, твердого/рідкого пічного побутового палива;
  • документ, де підтверджується факт непроживання особи за зареєстрованою/задекларованою адресою проживання;
  • довідка внутрішньо переміщеної особи (ВПО).

Гроші на фінансування субсидій та які будуть суми

Як запевнили в уряді, Пенсійний фонд автоматично перерахує розмір виплат на опалювальний сезон для громадян, які користуються субсидіями та пільгами.

Зараз в Україні 2,8 мільйона родин отримують житлові субсидії та пільги, з початку року держава спрямувала на ці виплати 28,2 млрд гривень.

"Така підтримка триватиме. Розмір виплат на опалювальний сезон автоматично перераховується Пенсійним фондом. Коштів у державному бюджеті закладено достатньо", — повідомили в уряді.

Розмір субсидії є різницею між вартістю всіх комунальних послуг з урахуванням соціального нормативу та розміром обов’язкового платежу. Для того, щоб визначити обов’язковий платіж, треба середньомісячний загальний дохід домогосподарства помножити на обов’язковий відсоток платежу. Тобто сума буде для кожного індивідуальна і її можна визначити самостійно.

 

субсидії
Визначення суми субсидії. Джерело: ПФУ

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Пенсійному фонді надали роз'яснення правил призначення субсидій на оплату житлово-комунальних послуг. Згідно з інформацією, оновлено перелік отримувачів допомоги у 2024 році.

Також ми писали, що у жовтні 2024 року в Україні не підвищували тарифи, зокрема, надалі діє мораторій на підвищення цін на газ, опалення та гаряче водопостачання, залишилась колишньою вартість електроенергії. Однак, у деяких містах переглядають ціни на інші комунальні послуги.

тарифи комунальні послуги субсидії опалювальний сезон ЖКГ пільги

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