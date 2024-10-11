Субсидії на комуналку по-новому — ПФУ оновив правила

Рахунки за комуналку. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

У Пенсійному фонді України (ПФУ) надали роз'яснення правил призначення субсидій на оплату житлово-комунальних послуг. Згідно з інформацією, оновлено перелік отримувачів допомоги у 2024 році.

Про це інформує пресслужба ПФУ.

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Як йдеться у роз'ясненні, право на житлові субсидії надається кільком категоріям громадян. На допомогу в оплаті комунальних послуг можуть розраховувати особи, у кого низький дохід не дозволяє цілком оплатити рахунки.

Цьогоріч субсидію можуть оформити:

громадяни України;

іноземні громадяни;

особи без громадянства з легальним перебуванням в країні.

Оформлення субсидії можливе як на одну із зареєстрованих у житловому приміщенні особу, так і у випадку розділення рахунків — на кожну з них.

Право оформити допомогу мають громадяни, які фактично проживають у приміщенні на основі договору оренди чи за судовим рішенням, навіть без реєстрації.

Внутрішньо переміщені особи (ВПО) можуть отримати житлову субсидію без укладення договору оренди у разі наявності відповідної довідки.

Право на субсидію надається також індивідуальним забудовникам, чиї будинки ще не прийняли в експлуатацію, однак вже надходять рахунки за комунпослуги, за умови надання документів, де підтверджується проживання за фактичною адресою.

ПФУ нагадав, що питання надання субсидій на оплату комунальних послуг регулює положення, затверджене урядовою постановою від 21.10.1995 № 848.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у жовтні 2024 року в Україні не підвищували тарифи, зокрема, надалі діє мораторій на підвищення цін на газ, опалення та гаряче водопостачання, залишилась колишньою вартість електроенергії. Однак, у деяких містах переглядають ціни на інші комунальні послуги.

Також ми писали, що громадянам перерахують вартість доставки природного газу з нового року. Від спожитого обсягу з 1 жовтня 2023-го по 30 вересня 2024 року буде залежати, скільки необхідно заплатити за доставку "блакитного палива".