Рахунки за газ — хто заплатить більше за доставку блакитного палива

Українцям перерахують розмір плати за газ — хто заплатить більше
В Україні громадянам перерахують вартість доставки природного газу з нового року. Від спожитого обсягу з 1 жовтня 2023-го по 30 вересня 2024 року буде залежати, скільки необхідно заплатити за доставку "блакитного палива".
Про це пише "ГазПравда".
Скільки потрібно платити за доставку газу
Загалом сам тариф на доставку газу не зміниться, проте через зміну обсягів споживання розмір платіжок зросте у всіх.
Зокрема, тариф у Чернівецькій області за доставку блакитного палива становитиме 2,388 грн. У разі середнього споживання 200 кубів розмір за місяць становитиме 477,6 грн. Натомість за доставку такого ж обсягу газу жителям Києва сума буде меншою. Так, тариф дорівнює 0,384 грн. Через це за ті ж 200 кубометрів доведеться платити щомісяця тільки 76,8 грн. Таким чином це буде у 6,2 раза менше, ніж у Чернівецькій області.
Водночас у Вінниці діє один із найвищих тарифів. У "Вінницягаз" пояснили, чому тариф на доставку більший.
"Плата за розподіл газу використовується на обслуговування та утримання газових мереж, роботу аварійно-диспетчерської служби, оплату праці фахівців, які щодня підтримують роботу газопроводів на належному рівні. Крім того, "Вінницягаз" інвестує у реконструкцію та модернізацію газових мереж", — повідомили там.
Який тариф на природний газ
У жовтні в межах тарифного плану "Фіксований" кубометр газу коштуватиме 7,96 грн. Основним постачальником газу для більшості споживачів в Україні є компанія "Нафтогаз", яка встановила фіксовану ціну на газ для населення до 30 квітня 2025 року.
Водночас у інших постачальників вартість коливається від 7,7 грн до 9,90 грн за кубометр.
Що ще варто знати
Нагадаємо, в одній із філій "Газмережі" розповіли про необхідність сплати третього рахунку за природний газ восени 2024 року. Там уточнили, як часто надходитиме третя платіжка за блакитне паливо.
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