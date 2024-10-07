Рахунки за газ — хто заплатить більше за доставку блакитного палива

Гроші та комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні громадянам перерахують вартість доставки природного газу з нового року. Від спожитого обсягу з 1 жовтня 2023-го по 30 вересня 2024 року буде залежати, скільки необхідно заплатити за доставку "блакитного палива".

Про це пише "ГазПравда".

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Скільки потрібно платити за доставку газу

Загалом сам тариф на доставку газу не зміниться, проте через зміну обсягів споживання розмір платіжок зросте у всіх.

Зокрема, тариф у Чернівецькій області за доставку блакитного палива становитиме 2,388 грн. У разі середнього споживання 200 кубів розмір за місяць становитиме 477,6 грн. Натомість за доставку такого ж обсягу газу жителям Києва сума буде меншою. Так, тариф дорівнює 0,384 грн. Через це за ті ж 200 кубометрів доведеться платити щомісяця тільки 76,8 грн. Таким чином це буде у 6,2 раза менше, ніж у Чернівецькій області.

Водночас у Вінниці діє один із найвищих тарифів. У "Вінницягаз" пояснили, чому тариф на доставку більший.

"Плата за розподіл газу використовується на обслуговування та утримання газових мереж, роботу аварійно-диспетчерської служби, оплату праці фахівців, які щодня підтримують роботу газопроводів на належному рівні. Крім того, "Вінницягаз" інвестує у реконструкцію та модернізацію газових мереж", — повідомили там.

Який тариф на природний газ

У жовтні в межах тарифного плану "Фіксований" кубометр газу коштуватиме 7,96 грн. Основним постачальником газу для більшості споживачів в Україні є компанія "Нафтогаз", яка встановила фіксовану ціну на газ для населення до 30 квітня 2025 року.

Водночас у інших постачальників вартість коливається від 7,7 грн до 9,90 грн за кубометр.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в одній із філій "Газмережі" розповіли про необхідність сплати третього рахунку за природний газ восени 2024 року. Там уточнили, як часто надходитиме третя платіжка за блакитне паливо.

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