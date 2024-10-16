Субсидии и льготы на зиму 2024-2025 — правила и какие будут суммы

Зимние субсидии и льготы — кто из украинцев получит и какие будут суммы
В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) началась подготовка к автоматическому перерасчету и финансированию жилищных субсидий с приближением отопительного сезона 2024-2025. Известно, кто получит помощь на зиму и какие будут суммы.
Об этом сообщают в одном из управлений ПФУ.
Кто получит зимние субсидии в Украине
Как отмечают в ПФУ, большинству из субсидиантов с началом нового отопительного сезона нет необходимости обращаться за продлением выплаты субсидии. Однако некоторым гражданам следует позаботиться о возобновлении или продлении такой помощи.
Нет необходимости обращаться повторно тем гражданам, кому ранее назначили жилищную субсидию на летний период, а также тем, у кого была "нулевая".
В октябре текущего года придется повторно предоставить заявление и документы только тем, кто:
- по уважительным причинам не обратился в мае для оформления помощи;
- кому было отказано в финансовой поддержке.
Таких получателей субсидий меньшинство. Они, как правило, относятся к следующим категориям:
- в домохозяйстве есть внутренне перемещенные лица;
- в семье количество лиц, фактически проживающих, меньше количества официально зарегистрированных;
- речь идет о назначении субсидии на покупку сжиженного газа, жесткого и жидкого печного бытового топлива;
- жилье для проживания арендовано.
Граждане должны подать заявление и декларацию. Также могут потребоваться следующие документы:
- договор аренды жилья;
- копия договора о реструктуризации долга;
- документ, подтверждающий факт использования сжиженного газа, твердого/жидкого печного бытового топлива;
- документ, где подтверждается факт непроживания лица по зарегистрированному/задекларированному адресу проживания;
- справка внутренне перемещенного лица (ВПЛ).
Деньги на финансирование субсидий и какие будут суммы
Как заверили в правительстве, Пенсионный фонд автоматически перечислит размер выплат на отопительный сезон для граждан, пользующихся субсидиями и льготами.
Сейчас в Украине 2,8 миллиона семей получают жилищные субсидии и льготы, с начала года государство направило на эти выплаты 28,2 млрд гривен.
"Такая поддержка будет продолжаться. Размер выплат на отопительный сезон автоматически перечисляется Пенсионным фондом. Средств в государственном бюджете заложено достаточно", — сообщили в правительстве.
Размер субсидии есть разницей между стоимостью всех коммунальных услуг с учетом социального норматива и размером обязательного платежа. Для того, чтобы определить обязательный платеж, нужно среднемесячный общий доход домохозяйства умножить на обязательный процент платежа. То есть сумма будет для каждого индивидуальна и ее можно определить самостоятельно.
Что еще стоит знать
Напомним, в Пенсионном фонде предоставили разъяснение правил назначения субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Согласно информации, обновлен список получателей помощи в 2024 году.
Также мы писали, что в октябре 2024 года в Украине не повышали тарифы, в частности, действует мораторий на повышение цен на газ, отопление и горячее водоснабжение, осталась прежней стоимость электроэнергии. Однако в некоторых городах пересматривают цены на другие коммунальные услуги.
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