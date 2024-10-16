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Зимние субсидии и льготы — кто из украинцев получит и какие будут суммы

16 октября 2024 09:34
Ксения Симонова - Редактор
Субсидии и льготы на зиму 2024-2025 — правила и какие будут суммы
Деньги и коммунальные платежи. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) началась подготовка к автоматическому перерасчету и финансированию жилищных субсидий с приближением отопительного сезона 2024-2025. Известно, кто получит помощь на зиму и какие будут суммы.

Об этом сообщают в одном из управлений ПФУ.

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Как отмечают в ПФУ, большинству из субсидиантов с началом нового отопительного сезона нет необходимости обращаться за продлением выплаты субсидии. Однако некоторым гражданам следует позаботиться о возобновлении или продлении такой помощи.

Нет необходимости обращаться повторно тем гражданам, кому ранее назначили жилищную субсидию на летний период, а также тем, у кого была "нулевая".

В октябре текущего года придется повторно предоставить заявление и документы только тем, кто:

  • по уважительным причинам не обратился в мае для оформления помощи;
  • кому было отказано в финансовой поддержке.

Таких получателей субсидий меньшинство. Они, как правило, относятся к следующим категориям:

  • в домохозяйстве есть внутренне перемещенные лица;
  • в семье количество лиц, фактически проживающих, меньше количества официально зарегистрированных;
  • речь идет о назначении субсидии на покупку сжиженного газа, жесткого и жидкого печного бытового топлива;
  • жилье для проживания арендовано.

Граждане должны подать заявление и декларацию. Также могут потребоваться следующие документы:

  • договор аренды жилья;
  • копия договора о реструктуризации долга;
  • документ, подтверждающий факт использования сжиженного газа, твердого/жидкого печного бытового топлива;
  • документ, где подтверждается факт непроживания лица по зарегистрированному/задекларированному адресу проживания;
  • справка внутренне перемещенного лица (ВПЛ).

Деньги на финансирование субсидий и какие будут суммы

Как заверили в правительстве, Пенсионный фонд автоматически перечислит размер выплат на отопительный сезон для граждан, пользующихся субсидиями и льготами.

Сейчас в Украине 2,8 миллиона семей получают жилищные субсидии и льготы, с начала года государство направило на эти выплаты 28,2 млрд гривен.

"Такая поддержка будет продолжаться. Размер выплат на отопительный сезон автоматически перечисляется Пенсионным фондом. Средств в государственном бюджете заложено достаточно", — сообщили в правительстве.

Размер субсидии есть разницей между стоимостью всех коммунальных услуг с учетом социального норматива и размером обязательного платежа. Для того, чтобы определить обязательный платеж, нужно среднемесячный общий доход домохозяйства умножить на обязательный процент платежа. То есть сумма будет для каждого индивидуальна и ее можно определить самостоятельно.

 

субсидии
Определение суммы субсидии. Источник: ПФУ

Что еще стоит знать

Напомним, в Пенсионном фонде предоставили разъяснение правил назначения субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Согласно информации, обновлен список получателей помощи в 2024 году.

Также мы писали, что в октябре 2024 года в Украине не повышали тарифы, в частности, действует мораторий на повышение цен на газ, отопление и горячее водоснабжение, осталась прежней стоимость электроэнергии. Однако в некоторых городах пересматривают цены на другие коммунальные услуги.

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