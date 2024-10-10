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В українських містах зросли деякі тарифи — що і де коштує на 40% дорожче

10 жовтня 2024 14:23
Ксенія Симонова - Редактор
Тарифи в Україні зростають — на яку послугу підвищили ціну на 40%
Рахунки за комуналку. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
Ксенія Симонова - Редактор

У жовтні 2024 року в Україні не підвищували тарифи, зокрема, надалі діє мораторій на підвищення цін на газ, опалення та гаряче водопостачання, залишилась колишньою вартість електроенергії. Однак, у деяких містах переглядають ціни на інші комунальні послуги.

Про це повідомляє видання "Суспільне".

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Де переглядають тарифи в Україні

Як зазначають журналісти, у Чернігові підвищили тариф на обслуговування багатоквартирних будинків. З 4 листопада ця послуга обійдеться на 38% дорожче.

Як пояснив начальник КП "Новозаводське" Олександр Антонов, тариф зміниться через збільшення вартості електричної енергії, зростання мінімальної заробітної плати у 2024 році.

"Не ми впливаємо на ці обставини. Це збільшення вартості електроенергії, збільшення мінімальної заробітної плати, згідно з законодавством. І всі матеріали, які ми використовуємо в нашій діяльності, вони збільшилися в декілька разів. І це впливає на нашу роботу", — наголосив посадовець.

Він зазначив, що громадян вже поставили перед фактом підвищення вартості послуги. Сповіщення зробили комунальні підприємства "Новозаводське", "Деснянське", "ЖЕК-13" та "ЖЕК-10".

Як змінились тарифи у 2024 році

За інформацією Держслужби статистики, за рік (із серпня 2023 року до серпня 2024-го) тарифи на комунальні послуги підвищились на 18,5%. Найбільше — за рахунок зростанню ціни на електроенергію, яка подорожчала на 63,6%.

Також за рік у середньому подорожчали:

  • на 9% — послуги з управління багатоквартирними будинками;
  • на 5,4% — прибирання побутових відходів;
  • на 3,8% — утримання та ремонт житла.

Водночас, комунальні тарифи на частину послуг залишилися на колишньому рівні. Йдеться про:

  • розподіл природного газу;
  • виробництво та транспортування, постачання теплової енергії;
  • послуги надання гарячої води.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українці можуть отримувати щомісяця по 450 грн компенсації на покриття витрат послуг ЖКГ. Гроші надають тим, хто безкоштовно тимчасово розмістить переселенців у своїй оселі.

Також ми писали, що на опалювальний період розрахунок житлової субсидії проведуть автоматично для всіх, хто отримував допомогу влітку або вона становила 0,00 грн. Проте є категорії громадян, яким необхідно подати документи повторно.

тарифи комунальні послуги ЖКГ Чернігів ціни

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