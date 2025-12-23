Житлові субсидії на зимовий період та борги — хто має право на допомогу

Комунальні платіжки та гроші. Фото: Новини.LIVE

У грудні 2025 року громадяни, які мають фінансові труднощі, можуть звернутися до Пенсійного фонду України (ПФУ) за оформленням допомоги на оплату житлово-комунальних послуг навіть за наявності заборгованості. Законодавство наділило деяких громадян особливими правами.

За даними ПФУ, на холодний період допомогу на оплату послуг ЖКГ більшості отримувачів перепризначили автоматично. Однак за її призначенням можна звернутися окремо, подавши декларацію про доходи та заяву.

Допомогу з оплати послуг, якщо у людини низькі доходи і немає боргів, мають призначити з місяця звернення і до завершення опалювального сезону.

Розмір житлової субсидії залежить від загального доходу родини (зарплати, пенсії, допомоги тощо) за останні шість місяців (для опалювального сезону 2025-2026 років — доходи за перший-другий квартал року). Допомога розраховується індивідуально: чим вищий дохід на одного члена домогосподарства, тим буде менший розмір субсидії.

Хто отримає субсидію на зиму, навіть якщо є борги

Згідно з правилами, заборгованість за послуги ЖКГ з протермінуванням у більш ніж три місяці на суму понад 40 неоподатковуваних мінімумів (680 грн) є законною підставою для відмови у наданні субсидії.

Якщо громадянин має заборгованість за комунальні послуги і відсутня можливість її погасити одразу, можна звернутися до постачальника за реструктуризацією боргу. Ще є варіант оформлення субсидії лише на одну з послуг, за якою немає боргів.

Також її можуть призначити, якщо борг оскаржується в суді (є в наявності ухвала щодо відкриття відповідного провадження) або погашається/реструктуризується відповідно до договору.

"Перелік послуг, на які особа звертається за житловою субсидією, зазначається в заяві: водночас субсидія може бути призначена на ті послуги, де заборгованість відсутня... З питань щодо причин виникнення/порядку погашення заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг слід звертатись до виконавців комунальних послуг, які здійснюють облік такої заборгованості", — йдеться у повідомленні ПФУ.

За даними фонду, для дитбудинків сімейного типу, багатодітних та прийомних родин поріг заборгованості, що дає право на призначення житлової субсидії, не повинен перевищувати 4 тис. грн.

Також під час призначення субсидії для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) заборгованість може не враховуватися за умови проживання у житловому приміщенні без договору оренди, а борг виник до моменту отримання довідки ВПО.

