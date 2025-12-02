Відео
Заощадження до 3 тис. грн — як сплатити за спожитий газ кешбеком

Дата публікації: 2 грудня 2025 08:50
Розрахунок за газ — як українцям заощадити на платіжках до 3 тис. грн
Комунальні платіжки та гроші. Фото: Новини.LIVE

Українські громадяни можуть щомісяця заощаджувати на оплаті житлово-комунальних послуг до 3 тис. грн. Скористатися такою можливістю зможуть ті, хто долучиться до програми національного кешбеку.

Про це повідомляє пресслужба газопостачальної компанії "Нафтогаз України" у Facebook. 

Читайте також:

Що треба знати про кешбек від держави

В рамках державної програми "Національний кешбек" громадяни можуть отримувати 10% від витрат за умови купівлі українських товарів чи послуг. Нарахований кешбек можна використати на оплату комунальних послуг, зокрема спожитий природний газ. 

"Щоб розрахуватися за спожитий газ, можна скористатися карткою Національного кешбеку. Такий кешбек нараховується за покупки товарів українських виробників, якщо ви зареєструвалися в програмі", — йдеться у повідомленні.

Серед ключових переваг програми Нацкешбеку:

  1. Економія до 3 тис. грн на місяць.
  2. Цільове використання на комунпослуги.
  3. Проста система нарахування та використання грошей.
  4. Підтримка вітчизняного виробника.

Як розрахуватись за спожитий газ кешбеком  

Для того, щоб почати розраховуватись за спожитий газ кешбеком, необхідно оформити спеціальну картку: віртуальну в банківському застосунку або фізичну у відділенні. Після цього її необхідно визначити для розрахунків, купувати українські товари, отримувати кешбек на спецрахунок.

Щоб здійснити розрахунок за спожитий газ, потрібно просто скористатися карткою Нацкешбеку. Для цього є зручні цифрові сервіси ГК "Нафтогаз України":

  • особистий кабінет на сайті;
  • чат-бот GASUA у Viber чи Telegram;
  • на сайті без реєстрації (за особовим рахунком або адресою).

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" зауважила, що сплачувати кешбеком за газ важливо до 25 числа щомісяця, щоб уникнути заборгованості у розпал опалювального сезону.

Раніше повідомлялося, що в грудні призначення житлових субсидій відбуватиметься по-новому. Оформити держдопомогу з початку опалювального сезону вже не вдасться. 

Ще ми розповідали, що ПФУ може переглянути розмір житлових субсидій для пенсіонерів. Йдеться про тих, хто збирається вийти на заслужений відпочинок чи працевлаштувався. 

комунальні послуги Нафтогаз гроші газ нацкешбек
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
