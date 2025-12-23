Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыМодаЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Зимние субсидии и долги — кто из украинцев имеет особые права

Зимние субсидии и долги — кто из украинцев имеет особые права

Ua ru
Дата публикации 23 декабря 2025 08:50
Жилищные субсидии на зимний период и долги — кто имеет право на помощь
Коммунальные платежки и деньги. Фото: Новини.LIVE

В декабре 2025 года граждане, которые имеют финансовые трудности, могут обратиться в Пенсионный фонд Украины (ПФУ) за оформлением помощи на оплату жилищно-коммунальных услуг даже при наличии задолженности. Законодательство наделило некоторых граждан особыми правами.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на информацию ПФУ.

Реклама
Читайте также:

Что нужно знать о субсидиях на зимний период

По данным ПФУ, на холодный период помощь на оплату услуг ЖКХ большинству получателей переназначили автоматически. Однако за ее назначением можно обратиться отдельно, подав декларацию о доходах и заявление.

Помощь по оплате услуг, если у человека низкие доходы и нет долгов, должны назначить с месяца обращения и до завершения отопительного сезона.

Размер жилищной субсидии зависит от общего дохода семьи (зарплаты, пенсии, пособия) за последние шесть месяцев (для отопительного сезона 2025-2026 годов — доходы за первый-второй квартал года). Помощь рассчитывается индивидуально: чем выше доход на одного члена домохозяйства, тем будет меньше размер субсидии.

Кто получит субсидию на зиму, даже если есть долги

Согласно правилам, задолженность за услуги ЖКХ с просрочкой в более чем три месяца на сумму более 40 необлагаемых минимумов (680 грн) является законным основанием для отказа в предоставлении субсидии.

Если гражданин имеет задолженность за коммунальные услуги и отсутствует возможность ее погасить сразу, можно обратиться к поставщику за реструктуризацией долга. Еще есть вариант оформления субсидии только на одну из услуг, по которой нет долгов.

Также ее могут назначить, если долг оспаривается в суде (есть в наличии постановление об открытии соответствующего производства) или погашается/реструктуризируется в соответствии с договором.

"Перечень услуг, на которые лицо обращается за жилищной субсидией, указывается в заявлении: при этом субсидия может быть назначена на те услуги, где задолженность отсутствует... По вопросам причин возникновения/порядка погашения задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг следует обращаться к исполнителям коммунальных услуг, которые осуществляют учет такой задолженности", — говорится в сообщении ПФУ.

По данным фонда, для детдомов семейного типа, многодетных и приемных семей порог задолженности, дающий право на назначение жилищной субсидии, не должен превышать 4 тыс. грн.

Также при назначении субсидии для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) задолженность может не учитываться при условии проживания в жилом помещении без договора аренды, а долг возник до момента получения справки ВПЛ.

Ранее мы писали, что при расчете за газ через приложение "Куб" предусмотрено взыскание комиссии. Применяется списание 1% от суммы.

Также мы рассказывали, что можно ежемесячно экономить на оплате коммунальных услуг до 3 тыс. грн. Такой бонус доступен тем, кто, кто присоединится к программе нацкешбека.

коммунальные услуги субсидии деньги долги помощь
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации