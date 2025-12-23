Жилищные субсидии на зимний период и долги — кто имеет право на помощь

Коммунальные платежки и деньги. Фото: Новини.LIVE

В декабре 2025 года граждане, которые имеют финансовые трудности, могут обратиться в Пенсионный фонд Украины (ПФУ) за оформлением помощи на оплату жилищно-коммунальных услуг даже при наличии задолженности. Законодательство наделило некоторых граждан особыми правами.

По данным ПФУ, на холодный период помощь на оплату услуг ЖКХ большинству получателей переназначили автоматически. Однако за ее назначением можно обратиться отдельно, подав декларацию о доходах и заявление.

Помощь по оплате услуг, если у человека низкие доходы и нет долгов, должны назначить с месяца обращения и до завершения отопительного сезона.

Размер жилищной субсидии зависит от общего дохода семьи (зарплаты, пенсии, пособия) за последние шесть месяцев (для отопительного сезона 2025-2026 годов — доходы за первый-второй квартал года). Помощь рассчитывается индивидуально: чем выше доход на одного члена домохозяйства, тем будет меньше размер субсидии.

Кто получит субсидию на зиму, даже если есть долги

Согласно правилам, задолженность за услуги ЖКХ с просрочкой в более чем три месяца на сумму более 40 необлагаемых минимумов (680 грн) является законным основанием для отказа в предоставлении субсидии.

Если гражданин имеет задолженность за коммунальные услуги и отсутствует возможность ее погасить сразу, можно обратиться к поставщику за реструктуризацией долга. Еще есть вариант оформления субсидии только на одну из услуг, по которой нет долгов.

Также ее могут назначить, если долг оспаривается в суде (есть в наличии постановление об открытии соответствующего производства) или погашается/реструктуризируется в соответствии с договором.

"Перечень услуг, на которые лицо обращается за жилищной субсидией, указывается в заявлении: при этом субсидия может быть назначена на те услуги, где задолженность отсутствует... По вопросам причин возникновения/порядка погашения задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг следует обращаться к исполнителям коммунальных услуг, которые осуществляют учет такой задолженности", — говорится в сообщении ПФУ.

По данным фонда, для детдомов семейного типа, многодетных и приемных семей порог задолженности, дающий право на назначение жилищной субсидии, не должен превышать 4 тыс. грн.

Также при назначении субсидии для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) задолженность может не учитываться при условии проживания в жилом помещении без договора аренды, а долг возник до момента получения справки ВПЛ.

