Субсидії пенсіонерам переглянуть — кому чекати нових сум виплат взимку

В Україні на холодний сезон відбудеться перегляд розміру субсидій для однієї з груп громадян, які потребують підтримки. Розраховувати на нові суми допомоги на оплату житлово-комунальних послуг зможуть деякі пенсіонери.

Про це повідомляє редакція Новини.LIVE, посилаючись на Пенсійний фонд України (ПФУ).

Кому з пенсіонерів чекати нових сум субсидій взимку

За інформацією ПФУ, цьогорічної осені перерахунок допомоги на оплату комунальних послуг на холодний період здійснили без особистого звернення більшій частині її отримувачів, проте дехто зобов'язаний повторно подати пакет документів та заяву. Йдеться про такі випадки:

У разі появи змін у складі родини чи через переїзд в іншу область (громадяни мають протягом місяця сповістити про це ПФУ і подати нову заяву та декларацію). У разі виникнення змін обставин, що можуть впливати на розмір або право на житлову субсидію (зміна соціального статусу, новий перелік отримуваних комунпослуг, придбання товарів або оплата послуг на більш ніж 50 тис. грн).

У фонді повідомляють, що з окремою заявою на перерахунок житлової субсидії можуть звертатися громадяни похилого віку. Так, якщо отримувач допомоги в цей період став пенсіонером чи перестав працювати і дохід став надходити у вигляді пенсії, то фонд зобов'язаний переглянути розмір субсидії, враховуючи нову суму доходу.

ПФУ приймає документи на призначення допомоги на оплату комунпослуг через такі канали:

сервісний центр Пенсійного фонду/пошту;

Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП);

портал електронних послуг/мобільний застосунок ПФУ;

портал держпослуг "Дія";

через уповноважених посадовців тергромад.

Кому загрожує втрата житлової субсидії

Водночас, деякі громадяни можуть втратити раніше призначену допомогу на оплату комунальних послуг. Йдеться про такі випадки:

у разі несплати відповідної частини комунпослуг, окрім ситуацій, що пов’язані із затримкою отримання доходів за підтвердження відповідними документами з місяця, коли надійшли дані про це;

подання недостовірної інформації про доходи та майновий стан, що вплинули на право на житлову субсидію і її розмір, сталося надмірне нарахування сум субсидій, — з місяця, коли було виявлено порушення;

переїзд в іншу місцевість, — з місяця, що йде за місяцем, коли відбулися відповідні зміни;

набуття права власності на нерухомість іншою особою, не зареєстрованою на перше число місяця, коли було призначено субсидію, — з місяця, що йде за місяцем, коли були зафіксовані зміни;

через заяву уповноваженої особи, на яку відкритий особовий рахунок, — з місяця, що йде за місяцем надання.

Для поновлення нарахування субсидії на наступний період потрібно звернутися до ПФУ з документами, де підтверджується погашення боргів чи інші причини.

