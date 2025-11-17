Субсидии пенсионерам пересмотрят — кому ждать новых сумм выплат зимой

Люди считают деньги. Фото: Freepik

В Украине на холодный сезон состоится пересмотр размера субсидий для одной из групп граждан, нуждающихся в поддержке. Рассчитывать на новые суммы помощи на оплату жилищно-коммунальных услуг смогут некоторые пенсионеры.

Об этом сообщает редакция Новини.LIVE, ссылаясь на Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

Кому из пенсионеров ждать новых сумм субсидий зимой

По информации ПФУ, нынешней осенью перерасчет помощи на оплату коммунальных услуг на холодный период осуществили без личного обращения большей части ее получателей, однако некоторые обязаны повторно подать пакет документов и заявление. Речь идет о таких случаях:

В случае появления изменений в составе семьи или из-за переезда в другую область (граждане должны в течение месяца известить об этом ПФУ и подать новое заявление и декларацию). В случае возникновения изменений обстоятельств, которые могут влиять на размер или право на жилищную субсидию (изменение социального статуса, новый перечень получаемых коммунуслуг, приобретение товаров или оплата услуг на более чем 50 тыс. грн).

В фонде сообщают, что с отдельным заявлением на перерасчет жилищной субсидии могут обращаться граждане пожилого возраста. Так, если получатель помощи в этот период стал пенсионером или перестал работать и доход стал поступать в виде пенсии, то фонд обязан пересмотреть размер субсидии, учитывая новую сумму дохода.

ПФУ принимает документы на назначение помощи на оплату коммунуслуг через следующие каналы:

сервисный центр Пенсионного фонда/почту;

Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ);

портал электронных услуг/мобильное приложение ПФУ;

портал госуслуг "Дія";

через уполномоченных должностных лиц тергромад.

Кому грозит потеря жилищной субсидии

В то же время, некоторые граждане могут потерять ранее назначенную помощь на оплату коммунальных услуг. Речь идет о таких случаях:

в случае неуплаты соответствующей части коммунуслуг, кроме ситуаций, связанных с задержкой получения доходов по подтверждению соответствующими документами с месяца, когда поступили данные об этом;

представление недостоверной информации о доходах и имущественном состоянии, повлиявших на право на жилищную субсидию и ее размер, произошло чрезмерное начисление сумм субсидий, — с месяца, когда было выявлено нарушение;

переезд в другую местность, — с месяца, следующего за месяцем, когда произошли соответствующие изменения;

приобретение права собственности на недвижимость другим лицом, не зарегистрированным на первое число месяца, когда была назначена субсидия, — с месяца, следующего за месяцем, когда были зафиксированы изменения;

по заявлению уполномоченного лица, на которое открыт лицевой счет, — с месяца, следующего за месяцем предоставления.

Для возобновления начисления субсидии на следующий период нужно обратиться в ПФУ с документами, где подтверждается погашение долгов или другие причины.

