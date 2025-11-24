Відео
Зимова тисяча від Укрпошти — де вже можна отримати допомогу

Дата публікації: 24 листопада 2025 13:00
Оновлено: 13:05
Виплата зимової тисячі через Укрпошту — українцям почали надсилати кошти на рахунки
Поштове відділення. Фото: Укрпошта

Національний оператор поштового зв'язку "Укрпошта" розпочав виплату коштів в рамках урядової програми фінансової допомоги "Зимова підтримка". Відсьогодні допомогу можна отримати у відділеннях пошти у містах.

Про це інформує пресслужба компанії.

Читайте також:

Старт виплати "Зимової підтримки"

Як зазначається, йдеться про нарахування одноразової допомоги у розмірі 1 тис. грн в рамках урядової програми "Зимова підтримка". Згідно з нею, з 24 листопада виплати доступні у міських відділеннях, а з 25 листопада — у сільській місцевості по всій країні.

"Насамперед, допомогу нарахують майже 2 мільйонам громадян, які отримують її автоматично разом із пенсіями та соціальними виплатами через Укрпошту. Наступними — ті, хто подав заявку у відділенні", — пояснили у компанії.

Ті ж, хто подав заявку на оформлення фіндопомоги у поштовому відділенні, отримають сповіщення про зарахування коштів через SMS. Охочих отримати кошти через відділення налічується понад 400 тис. осіб.

На що можна витрати грошову допомогу

Заявки на виплати можна подавати тільки до 24 грудня поточного року. Грошова допомога є цільовою, тому її можна буде витратити на чітко визначені потреби до 30 червня наступного року. 

Зокрема, громадяни, які оформили виплати через Укрпошту, зможуть використати їх одразу у найближчому відділені.

Серед дозволених витрат:

  • оплата житлово-комунальних послуг (ЖКГ);
  • відправлення посилок;
  • передплата видань;
  • оплата медикаментів;
  • товарів українського виробництва;
  • донати для Збройних сил. 

Водночас, для маломобільних людей доступна можливість замовлення візиту листоноші за номером: 0 800 300 545.

Програма розрахована виключно на дорослих та дітей, які мешкають на території України.

Раніше ми писали, хто з дітей та пенсіонерів зможе отримати виплати у 6,5 тис. грн. Зокрема, відомо, чи дозволяється мати право на виплати у разі отримання базової соціальної допомоги. 

Також ми розповідали, що українцям доступна фіндопомога на оплату комунпослуг взимку. Домогосподарствам нарахують по 20 тис. грн.  

Укрпошта виплати фінансова допомога гроші грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
