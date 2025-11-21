Виплати на зиму — де доступна допомога на оплату комуналки у майже 20 тис. грн

Гроші та квитанції. Фото: Новини.LIVE

Українські громадяни зможуть отримати грошову допомогу на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП) на зимовий період. Розмір виплат на одне домогосподарство становитиме майже 20 тис. грн.

Про реалізацію програми повідомляє БФ "Карітас Україна".

Хто і де зможе отримати грошову допомогу

За цією інформацією, проєкт під назвою "Гуманітарна відповідь на критичні потреби постраждалих від війни людей під час підготовки до зими, 2025-2026 рр." дозволить забезпечити громадян коштами на оплату комунальних послуг, а також на тверде паливо для обігріву.

Виплати на зимовий період передбачені лише для деяких груп населення. А саме:

Вразливі категорії місцевого населення, що постраждало від агресії РФ; Внутрішні переселенці; Громадяни, які проживають у тимчасовому помешканні.

Разову допомогу надаватимуть на одне домогосподарство в окремих громадах таких областей:

Харківська;

Запорізька;

Дніпропетровська;

Донецька;

Херсонська;

Миколаївська.

Також допомогу нададуть мешканцям семи місць тимчасового розміщення у Харківській, Дніпропетровській та Миколаївській областях.

Розмір допомоги та інші нюанси

Сума підтримки не перевищуватиме 19,4 тис. грн. Кошти можна буде витратити на оплату комунальних послуг, пов’язаних з опаленням (електроенергія, газопостачання, опалення) та закупівлю твердого палива.

Також громадянам можуть надати тверде паливо обсягом:

7,51 складометрів кубічних (≈ 5,26 м3) дров;

3,44 т паливних брикетів.

Обсяг розраховано на покриття 14,37 Gcal на домогосподарство на весь зимовий період.

За словами організаторів, БФ "Карітас Україна" має намір надавати допомогу, адже майбутньої зими громадянам вкотре необхідно буде пристосовуватися до ризиків через пошкодження об'єктів критичної інфраструктури.

