Ощадбанк оприлюднив правила отримання зимової підтримки на карту Нацкешбеку

Зимова тисяча — в Ощадбанку назвали правила отримання грошей
Клієнти державного "Ощадбанку" можуть отримати 1 тисячу гривень за програмою "Зимова підтримка" на картку "Національний кешбек" у 2025 році. Здійснити оформлення виплати необхідно у мобільному застосунку "Дія".
Про правила оформлення повідомили у держбанку.
Що треба знати про "Зимову підтримку" клієнтам Ощадбанку
У листопаді поточного року для українців відкрили можливість отримати 1 тис. грн за програмою "Зимова підтримка". Програма розрахована на дорослих та дітей, які проживають на території України.
Грошова допомога є одноразовою. Її можна буде витратити до 30 червня наступного року на різні потреби:
- житлово-комунальні послуги;
- медикаменти;
- харчові продукти українського виробництва (крім підакцизних);
- книжкову продукцію;
- донати для армії.
Як отримати допомогу через Ощад
За інформацією банку, клієнти Ощадбанку можуть отримати 1 тисячу гривень на картку "Національний кешбек". Для цього необхідно виконати кілька кроків. А саме подати заявку через застосунок "Дія":
- треба зайти у розділ "Сервіси";
- обрати пункт "Зимова підтримка".
Після цього гроші мають надійти на картку "Національний кешбек" клієнта від Ощаду після обробки заявки в "Дії".
"Заявки приймаються до 24 грудня 2025 року. Витратити кошти необхідно до 30 червня 2026 року", — додали у банку.
