Ощадбанк оприлюднив правила отримання зимової підтримки на карту Нацкешбеку

Клієнти державного "Ощадбанку" можуть отримати 1 тисячу гривень за програмою "Зимова підтримка" на картку "Національний кешбек" у 2025 році. Здійснити оформлення виплати необхідно у мобільному застосунку "Дія".

Про правила оформлення повідомили у держбанку.

Що треба знати про "Зимову підтримку" клієнтам Ощадбанку

У листопаді поточного року для українців відкрили можливість отримати 1 тис. грн за програмою "Зимова підтримка". Програма розрахована на дорослих та дітей, які проживають на території України.

Грошова допомога є одноразовою. Її можна буде витратити до 30 червня наступного року на різні потреби:

житлово-комунальні послуги;

медикаменти;

харчові продукти українського виробництва (крім підакцизних);

книжкову продукцію;

донати для армії.

Як отримати допомогу через Ощад

За інформацією банку, клієнти Ощадбанку можуть отримати 1 тисячу гривень на картку "Національний кешбек". Для цього необхідно виконати кілька кроків. А саме подати заявку через застосунок "Дія":

треба зайти у розділ "Сервіси";

обрати пункт "Зимова підтримка".

Після цього гроші мають надійти на картку "Національний кешбек" клієнта від Ощаду після обробки заявки в "Дії".

"Заявки приймаються до 24 грудня 2025 року. Витратити кошти необхідно до 30 червня 2026 року", — додали у банку.

