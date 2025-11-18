Відео
Головна Фінанси Зимова тисяча — в Ощадбанку назвали правила отримання грошей

Зимова тисяча — в Ощадбанку назвали правила отримання грошей

Ua ru
Дата публікації: 18 листопада 2025 06:01
Оновлено: 18:15
Ощадбанк оприлюднив правила отримання зимової підтримки на карту Нацкешбеку
Карта банку та гроші. Фото: Новини.LIVE

Клієнти державного "Ощадбанку" можуть отримати 1 тисячу гривень за програмою "Зимова підтримка" на картку "Національний кешбек" у 2025 році. Здійснити оформлення виплати необхідно у мобільному застосунку "Дія". 

Про правила оформлення повідомили у держбанку

Читайте також:

Що треба знати про "Зимову підтримку" клієнтам Ощадбанку

У листопаді поточного року для українців відкрили можливість отримати 1 тис. грн за програмою "Зимова підтримка". Програма розрахована на дорослих та дітей, які проживають на території України.

Грошова допомога є одноразовою. Її можна буде витратити до 30 червня наступного року на різні потреби:

  • житлово-комунальні послуги; 
  • медикаменти; 
  • харчові продукти українського виробництва (крім підакцизних);
  • книжкову продукцію; 
  • донати для армії.

Як отримати допомогу через Ощад

За інформацією банку, клієнти Ощадбанку можуть отримати 1 тисячу гривень на картку "Національний кешбек". Для цього необхідно виконати кілька кроків. А саме подати заявку через застосунок "Дія":

  • треба зайти у розділ "Сервіси";
  • обрати пункт "Зимова підтримка".

Після цього гроші мають надійти на картку "Національний кешбек" клієнта від Ощаду після обробки заявки в "Дії". 

"Заявки приймаються до 24 грудня 2025 року. Витратити кошти необхідно до 30 червня 2026 року", — додали у банку.

Раніше ми писали, чому у деяких громадян виникають проблеми з оформленням грошової допомоги в Ощадбанку. Деякі клієнти повідомляють про труднощі в отриманні 1 тис. грн за програмою "Зимова підтримка". 

Також ми розповідали, що в Ощадбанку неможливо забрати всю суму коштів з валютних депозитів. У банку радять розбити на частини необхідний обсяг.  

Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
