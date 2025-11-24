Выплата зимней тысячи через Укрпочту — украинцам начали присылать средства на счета

Почтовое отделение. Фото: Укрпочта

Национальный оператор почтовой связи "Укрпочта" начал выплату средств в рамках правительственной программы финансовой помощи "Зимняя поддержка". С сегодняшнего дня помощь можно получить в отделениях почты в городах.

Об этом информирует пресс-служба компании.

Старт выплаты "Зимней поддержки"

Как отмечается, речь идет о начислении единовременной помощи в размере 1 тыс. грн в рамках правительственной программы "Зимняя поддержка". Согласно ей, с 24 ноября выплаты доступны в городских отделениях, а с 25 ноября — в сельской местности по всей стране.

"В первую очередь, помощь начислят почти 2 миллионам граждан, которые получают ее автоматически вместе с пенсиями и социальными выплатами через Укрпочту. Следующими — те, кто подал заявку в отделении", — пояснили в компании.

Те же, кто подал заявку на оформление финпомощи в почтовом отделении, получат уведомление о зачислении средств через SMS. Желающих получить средства через отделение насчитывается более 400 тыс. человек.

На что можно потратить денежную помощь

Заявки на выплаты можно подавать только до 24 декабря текущего года. Денежная помощь является целевой, поэтому ее можно будет потратить на четко определенные потребности до 30 июня следующего года.

В частности, граждане, которые оформили выплаты через Укрпочту, смогут использовать их сразу в ближайшем отделении.

Среди разрешенных расходов:

оплата жилищно-коммунальных услуг (ЖКХ);

отправка посылок;

подписка на издания;

оплата медикаментов;

товаров украинского производства;

донаты для Вооруженных сил.

В то же время, для маломобильных людей доступна возможность заказа визита почтальона по номеру: 0 800 300 545.

Программа рассчитана исключительно на взрослых и детей, проживающих на территории Украины.

