Виплата 6,5 тис. грн Зимової підтримки — чи отримають ті, кому виплачують соцдопомогу

Зимова допомога у 6,5 тис. грн — хто не зможе отримати виплати
В Україні родини з дітьми отримають одноразову допомогу у розмірі 6,5 тис. грн в рамках урядової програми фіндопомоги "Зимова підтримка". Відомо, чи передбачені кошти для тих, хто перейшов на базову соціальну допомогу.
Про особливості надання відповідних виплат розповідає видання Новини.LIVE.
Кому передбачена допомога "Зимова підтримка"
Правила надання разової допомоги прописані у постанові уряду "Деякі питання підтримки окремих категорій осіб для проходження зимового періоду 2025/26 року "Тепла зима". Відповідно до неї, кошти нададуть:
- дітям під опікою/піклуванням;
- дітям-вихованцям прийомних родин та дитбудинків сімейного типу, зокрема, дітям з інвалідністю;
- людям з інвалідністю першої групи з-поміж переселенців;
- неповнолітнім дітям з малозабезпечених родин;
- самотнім пенсіонерам, які мають надбавку на догляд.
Чи отримають 6,5 тис. грн ті, кому виплачують соцдопомогу
Згідно з правилами надання допомоги за програмою "Тепла зима", разову виплату не зможуть отримати ті, хто перейшов на базову соціальну допомогу.
Йдеться про участь в експериментальному проєкті з надання базової соцдопомоги, в рамках якого надають таку допомогу щомісячно для членів сім’ї:
- 100% (4,5 тис. грн) — уповноваженому представнику та кожній дитині до 18 років, особам з інвалідністю першої та другої групи;
- 70% (3,15 тис. грн) — кожному з інших членів родини.
Виплати призначають на пів року з правом пролонгування в автоматичному режимі упродовж усього часу дії проєкту.
Водночас, разову допомогу у 6,5 тис. грн нарахують на спеціальні карти "Дія.Карта". Родини, які підпадають під вимоги, мають заздалегідь відкрити таку картку. Зокрема, це можна легко зробити в мобільному застосунку "Приват24". Додатково за виплатами звертатися не потрібно.
Зняття готівкових коштів та перерахування заборонене. Їх можна використати упродовж 180 днів з дати надходження на купівлю: одягу, взуття та лікарських засобів.
