Україна
Зимова допомога у 6,5 тис. грн — хто не зможе отримати виплати

Зимова допомога у 6,5 тис. грн — хто не зможе отримати виплати

Ua ru
Дата публікації: 17 листопада 2025 12:10
Оновлено: 12:36
Виплата 6,5 тис. грн Зимової підтримки — чи отримають ті, кому виплачують соцдопомогу
Люди похилого віку. Фото: Freepik

В Україні родини з дітьми отримають одноразову допомогу у розмірі 6,5 тис. грн в рамках урядової програми фіндопомоги "Зимова підтримка". Відомо, чи передбачені кошти для тих, хто перейшов на базову соціальну допомогу.

Про особливості надання відповідних виплат розповідає видання Новини.LIVE.

Читайте також:

Кому передбачена допомога "Зимова підтримка"

Правила надання разової допомоги прописані у постанові уряду "Деякі питання підтримки окремих категорій осіб для проходження зимового періоду 2025/26 року "Тепла зима". Відповідно до неї, кошти нададуть:

  • дітям під опікою/піклуванням; 
  • дітям-вихованцям прийомних родин та дитбудинків сімейного типу, зокрема, дітям з інвалідністю;
  • людям з інвалідністю першої групи з-поміж переселенців;
  • неповнолітнім дітям з малозабезпечених родин;
  • самотнім пенсіонерам, які мають надбавку на догляд.

Чи отримають 6,5 тис. грн ті, кому виплачують соцдопомогу

Згідно з правилами надання допомоги за програмою "Тепла зима", разову виплату не зможуть отримати ті, хто перейшов на базову соціальну допомогу.

Йдеться про участь в експериментальному проєкті з надання базової соцдопомоги, в рамках якого надають таку допомогу щомісячно для членів сім’ї:

  • 100% (4,5 тис. грн) — уповноваженому представнику та кожній дитині до 18 років, особам з інвалідністю першої та другої групи;
  • 70% (3,15 тис. грн) — кожному з інших членів родини.

Виплати призначають на пів року з правом пролонгування в автоматичному режимі упродовж усього часу дії проєкту.

Водночас, разову допомогу у 6,5 тис. грн нарахують на спеціальні карти "Дія.Карта". Родини, які підпадають під вимоги, мають заздалегідь відкрити таку картку. Зокрема, це можна легко зробити в мобільному застосунку "Приват24". Додатково за виплатами звертатися не потрібно.

Зняття готівкових коштів та перерахування заборонене. Їх можна використати упродовж 180 днів з дати надходження на купівлю: одягу, взуття та лікарських засобів.

Раніше ми писали, куди можна витратити кошти за програмою "Зимова підтримка". Також писали про інші особливості дії відповідного проєкту. 

Ще розповідали, що в Україні виявили шахрайську схему щодо фіндопомоги "Зимова підтримка". Громадянам пропонують оформлювати підроблені карти нібито для виплат. 

Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
