ПриватБанк надасть цінні подарунки за покупки з послугою Оплата частинами — деталі

Розрахунок картою ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE

Клієнти державного "ПриватБанку" мають можливість до початку зими отримати подарунки в рамках акції, що поширюється на послугу "Оплата частинами". У фінустанові пояснили, хто може взяти участь, правила розіграшу та які цінні призи нададуть учасникам.

Про це інформує пресцентр державного банку.

Читайте також:

Які призи отримають клієнти ПриватБанку за "Оплату частинами"

Йдеться про осінню акцію Visa та ПриватБанку з послугою "Оплата частинами", що триватиме до 3 грудня 2025 року.

"Цієї осені ваші купівлі можуть принести виграш гаджетів Apple. Купуйте одяг, техніку чи абонемент у спортзал з "Оплатою частинами" карткою Visa та беріть участь в акції, щоб отримати шанс на перемогу", — йдеться у повідомленні банку.

Учасники акції матимуть шанс отримати різні види подарунків. А саме:

навушники AirPods 4 отримають чотири переможці;

планшет iPad A16 нададуть трьом переможцям;

ноутбук Macbook Air M2 — двом переможцям;

смартфон iPhone 17 отримає один переможець.

Скриншот сторінки акції. Джерело: ПриватБанк

Як взяти участь в акції від ПриватБанку

Для того, взяти участь в акції з послугою "Оплата частинами", потрібно зареєструватися на порталі та придбати будь-який товар з "Оплатою частинами" карткою Visa.

Долучитися до розіграшу громадяни зможуть, дотримуючись виключно наступних умов:

є повнолітніми клієнтами ПриватБанку;

наявний ідентифікаційний код;

є карта Visa (Універсальна/Універсальна Gold/преміальна);

наявний ліміт за "Оплатою частинами".

Дізнатися ліміт за послугою можна у мобільному застосунку "Приват24". Для цього необхідно:

зайти у меню "Сервіси";

обрати пункт "Кредити";

перейти в розділ "Оплата частинами".

Умови. Джерело: ПриватБанк

У разі перемоги в акції клієнти отримають повідомлення з привітанням. Подарунки надішлють переможцям після завершення періоду проведення розіграшу.

Раніше ми писали, що ПриватБанк надає можливість придбати цифрову сім-карту eSIM. У фінустанові назвали її переваги та пояснили, для кого підійде.

Ще розповідали, що в ПриватБанку уточнили тарифи щодо поповнення рахунку, завдяки яким можна платити менше. Є кілька бюджетних способів таких операцій.