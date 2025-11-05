ПриватБанк надасть цінні подарунки за покупки з послугою Оплата частинами — деталі

"Оплата частинами" — як клієнтам ПриватБанку отримати призи
Клієнти державного "ПриватБанку" мають можливість до початку зими отримати подарунки в рамках акції, що поширюється на послугу "Оплата частинами". У фінустанові пояснили, хто може взяти участь, правила розіграшу та які цінні призи нададуть учасникам.
Про це інформує пресцентр державного банку.
Які призи отримають клієнти ПриватБанку за "Оплату частинами"
Йдеться про осінню акцію Visa та ПриватБанку з послугою "Оплата частинами", що триватиме до 3 грудня 2025 року.
"Цієї осені ваші купівлі можуть принести виграш гаджетів Apple. Купуйте одяг, техніку чи абонемент у спортзал з "Оплатою частинами" карткою Visa та беріть участь в акції, щоб отримати шанс на перемогу", — йдеться у повідомленні банку.
Учасники акції матимуть шанс отримати різні види подарунків. А саме:
- навушники AirPods 4 отримають чотири переможці;
- планшет iPad A16 нададуть трьом переможцям;
- ноутбук Macbook Air M2 — двом переможцям;
- смартфон iPhone 17 отримає один переможець.
Як взяти участь в акції від ПриватБанку
Для того, взяти участь в акції з послугою "Оплата частинами", потрібно зареєструватися на порталі та придбати будь-який товар з "Оплатою частинами" карткою Visa.
Долучитися до розіграшу громадяни зможуть, дотримуючись виключно наступних умов:
- є повнолітніми клієнтами ПриватБанку;
- наявний ідентифікаційний код;
- є карта Visa (Універсальна/Універсальна Gold/преміальна);
- наявний ліміт за "Оплатою частинами".
Дізнатися ліміт за послугою можна у мобільному застосунку "Приват24". Для цього необхідно:
- зайти у меню "Сервіси";
- обрати пункт "Кредити";
- перейти в розділ "Оплата частинами".
У разі перемоги в акції клієнти отримають повідомлення з привітанням. Подарунки надішлють переможцям після завершення періоду проведення розіграшу.
