В Ощадбанку назвали спосіб, як отримати зимову тисячу маломобільним клієнтам

Банківське відділення. Фото: Новини.LIVE

Маломобільним клієнтам державного "Ощадбанку" пояснили, як можна подати запит на нарахування 1 тис. грн в рамках програми уряду "Зимова підтримка". Там уточнили, що доступний спосіб оформлення виплат без мобільного застосунку "Дія" та замовлення поштаря додому.

Про це йдеться на сторінці держбанку у соцмережі Facebook.

Проблеми з оформленням зимової тисячі в Ощадбанку

Клієнти держбанку, які мешкають в Україні, можуть оформити 1 тис. грн за держпрограмою "Зимова підтримка". Зокрема, це можна зробити особисто завдяки мобільному застосунку "Дія". Витратити гроші необхідно буде до 30 червня 2026 року на такі потреби:

комунпослуги;

ліки;

продукти вітчизняного виробництва (крім підакцизних);

книги, оплату періодичних видань;

донати для армії.

Однак деякі клієнти звертаються на сторінці банку у соцмережі з проханням пояснити, чи є інші способи отримання допомоги для громадян, які не пересуваються та не мають гаджетів.

"Якщо людині 85 років та вона не може відвідати відділення банку, куди звернутися, щоб менеджер прийшов додому? Дочка звернулась у найближче від дому відділення, їй відмовили... Як мати транспортувати до відділення, якщо людина сама не пересувається?", — йдеться у зверненні.

Як маломобільним клієнтам Ощаду оформити зимову тисячу

Працівник головного офісу Ощадбанку пояснив, чому було відмовлено родичці заявниці. Він наголосив, що співробітники, як і банк у цілому, згідно з чинним законодавством, не мають права розголошувати інформацію про своїх клієнтів, рахунки, залишок коштів, рух на рахунку чи виконувати фінансові операції від імені клієнта за зверненням третьої особи, навіть, якщо йдеться про дочку.

Представник банку уточнив, що для того, щоб не мати проблем з оформленням зимової виплати рідним заявників, необхідно передусім зробити відповідну довіреність. На основі такого документа працівники фінустанови зможуть оформити зимову тисячу законним шляхом.

"Тож, якщо сам клієнт не може звернутися до установи банку, це може зробити довірена особа за умови пред'явлення співробітникам довіреності із зазначенням таких повноважень", — йдеться у повідомленні.

