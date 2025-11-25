Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Зимова тисяча для клієнтів Ощаду — як отримати кошти без Дії

Зимова тисяча для клієнтів Ощаду — як отримати кошти без Дії

Ua ru
Дата публікації: 25 листопада 2025 06:01
Оновлено: 23:39
Клієнтам Ощадбанку надають зимову тисячу без застосунку Дія — що треба знати
Банківське відділення. Фото: Новини.LIVE

Клієнти державного "Ощадбанку" можуть подати запити на 1 тис. грн за урядовою програмою "Зимова підтримка" без мобільного застосунку "Дія". Замовити нарахування виплат можна у відділенні пошти. 

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на інформацію національного поштового оператора "Укрпошта".

Реклама
Читайте також:

Як клієнтам Ощадбанку отримати зимову тисячу без "Дії"  

Клієнти банку, які проживають на території України, цьогоріч також можуть оформити 1 тис. грн за програмою "Зимова підтримка".

Деякі клієнти Ощадбанку можуть подати заявку на виплату на картку "Національний кешбек". Для цього знадобиться сучасний гаджет зі встановленим застосунком "Дія". Далі необхідно зайти у розділ "Сервіси" та обрати опцію "Зимова підтримка". Кошти мають зарахувати на карту "Нацкешбек" після обробки запиту в "Дії".  

Ті клієнти Ощадбанку, у яких немає смартфона та застосунку "Дія", можуть подати заявку на оформлення фінансової допомоги у поштовому відділенні. Там необхідно написати письмову заяву, маючи при собі паспорт (документ, що посвідчує особу), ідентифікаційний код.

Після цього інформація про нарахування коштів надійде через звичайне SMS-повідомлення. 

Ті, хто оформить виплати через Укрпошту, зможуть одразу ж їх використати у відділенні.

Маломобільним клієнтам Ощадбанку надано можливість замовлення візиту листоноші за номером телефону: 0 800 300 545.

На що можна буде витратити кошти

Фіндопомогу можна буде використати на такі потреби:

  • комунальні послуги; 
  • медикаменти; 
  • продукти українського виробництва (окрім підакцизних);
  • книги, оплату періодичних видань; 
  • донати для армії.

Витратити гроші необхідно буде до 30 червня 2026 року.

Раніше ми писали, що частина платіжних карт Ощадбанку буде дійсною до 30 червня наступного року. Нові умови торкнуться тих, у кого термін дії завершився з лютого 2022 року.

Також ми розповідали, що в Ощадбанку назвали правила отримання грошей за програмою "Зимова підтримка". У фінустанові надали покрокову інструкцію. 

Дія Ощадбанк гроші банки допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації