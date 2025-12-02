Видео
Главная Финансы Зимняя тысяча — в Ощаде назвали еще один способ получить деньги

Зимняя тысяча — в Ощаде назвали еще один способ получить деньги

Ua ru
Дата публикации 2 декабря 2025 06:01
В Ощадбанке назвали способ, как получить зимнюю тысячу маломобильным клиентам
Банковское отделение. Фото: Новини.LIVE

Маломобильным клиентам государственного "Ощадбанка" объяснили, как можно подать запрос на начисление 1 тыс. грн в рамках программы правительства "Зимняя поддержка". Там уточнили, что доступен способ оформления выплат без мобильного приложения "Дія" и заказа почтальона на дом.

Об этом говорится на странице госбанка в соцсети Facebook.

Читайте также:

Проблемы с оформлением зимней тысячи в Ощадбанке

Клиенты госбанка, проживающие в Украине, могут оформить 1 тыс. грн по госпрограмме "Зимняя поддержка". В частности, это можно сделать лично благодаря мобильному приложению "Дія". Потратить деньги необходимо будет до 30 июня 2026 года на следующие нужды:

  • коммунальные услуги;
  • лекарства;
  • продукты отечественного производства (кроме подакцизных);
  • книги, оплату периодических изданий;
  • донаты для армии.

Однако некоторые клиенты обращаются на странице банка в соцсети с просьбой объяснить, есть ли другие способы получения помощи для граждан, которые не передвигаются и не имеют гаджетов.

"Если человеку 85 лет и он не может посетить отделение банка, куда обратиться, чтобы менеджер пришел домой? Дочь обратилась в ближайшее от дома отделение, ей отказали... Как мать транспортировать в отделение, если человек сам не передвигается?", — говорится в обращении.

Как маломобильным клиентам Ощада оформить зимнюю тысячу

Работник главного офиса Ощадбанка объяснил, почему было отказано родственнице заявительницы. Он отметил, что сотрудники, как и банк в целом, согласно действующему законодательству, не имеют права разглашать информацию о своих клиентах, счетах, остатке средств, движении на счете или выполнять финансовые операции от имени клиента по обращению третьего лица, даже если речь идет о дочери.

Представитель банка уточнил, что для того, чтобы не иметь проблем с оформлением зимней выплаты родным заявителей, необходимо прежде всего сделать соответствующую доверенность. На основе такого документа работники финучреждения смогут оформить зимнюю тысячу законным путем.

"Поэтому, если сам клиент не может обратиться в учреждение банка, это может сделать доверенное лицо при условии предъявления сотрудникам доверенности с указанием таких полномочий", — говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что в Ощадбанке начнут действовать новые тарифы для клиентов. Ожидается, что изменения вступят в силу уже с января следующего года.

Еще сообщалось, что клиенты Ощадбанка могут получить 1 тыс. грн по программе "Зимняя поддержка" без "Дії". Обратиться теперь можно в почтовое отделение.

Ощадбанк финансовая помощь деньги банки денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
