Зимняя тысяча — в Ощадбанке назвали правила получения денег

Зимняя тысяча — в Ощадбанке назвали правила получения денег

Ua ru
Дата публикации 18 ноября 2025 06:01
обновлено: 18:15
Ощадбанк обнародовал правила получения зимней поддержки на карту Нацкэшбэка
Карта банка и деньги. Фото: Новини.LIVE

Клиенты государственного "Ощадбанка" могут получить 1 тысячу гривен по программе "Зимняя поддержка" на карту "Национальный кэшбек" в 2025 году. Осуществить оформление выплаты необходимо в мобильном приложении "Дія".

О правилах оформления сообщили в госбанке.

Читайте также:

Что нужно знать о "Зимней поддержке" клиентам Ощадбанка

В ноябре текущего года для украинцев открыли возможность получить 1 тыс. грн по программе "Зимняя поддержка". Программа рассчитана на взрослых и детей, проживающих на территории Украины.

Денежная помощь является одноразовой. Ее можно будет потратить до 30 июня следующего года на различные нужды:

  • жилищно-коммунальные услуги;
  • медикаменты;
  • продукты питания украинского производства (кроме подакцизных);
  • книжную продукцию;
  • донаты для армии.

Как получить помощь через Ощад

По информации банка, клиенты Ощадбанка могут получить 1 тысячу гривен на карту "Национальный кэшбэк". Для этого необходимо выполнить несколько шагов. А именно подать заявку через приложение "Дія":

  • надо зайти в раздел "Сервисы";
  • выбрать пункт "Зимняя поддержка".

После этого деньги должны поступить на карту "Национальный кэшбэк" клиента от Ощада после обработки заявки в "Дії".

"Заявки принимаются до 24 декабря 2025 года. Потратить средства необходимо до 30 июня 2026 года", — добавили в банке.

Ранее мы писали, почему у некоторых граждан возникают проблемы с оформлением денежной помощи в Ощадбанке. Некоторые клиенты сообщают о трудностях в получении 1 тыс. грн по программе "Зимняя поддержка".

Также мы рассказывали, что в Ощадбанке невозможно забрать всю сумму средств с валютных депозитов. В банке советуют разбить на части необходимый объем.

Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
