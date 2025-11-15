Відео
Головна Фінанси Ощадбанк оновив одну з послуг — що і для кого змінилось

Ощадбанк оновив одну з послуг — що і для кого змінилось

Ua ru
Дата публікації: 15 листопада 2025 06:01
Оновлено: 15:38
Ощадбанк запропонував клієнтам нові можливості — що і для кого змінилось в розрахунках
Банківське відділення. Фото: Новини.LIVE

У державному "Ощадбанку" розповіли про запровадження чергової новації для деяких своїх клієнтів. Нові можливості реалізували спільно з Visa і торкнуться вони здійснення розрахунків.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби держфінустанови у соцмережі Facebook.

Читайте також:

Що пропонує Ощадбанк клієнтам

Як зазначається, Ощадбанк та Visa реалізували сучасне рішення щодо використання застосунку ОщадPAY для отримання розрахунків. З 13 листопада 2025 року патрульним поліцейським надали можливість приймати оплату адміністративних штрафів, передбачених для водіїв за порушення правил дорожнього руху, на місці без використання додаткового обладнання: 

  • банківськими картками;
  • смартфонами;
  • смартгодинниками. 

У банку зауважують, що, якщо раніше на оформлення йшла певна кількість часу, то нині цей процес відбуватиметься за пару кліків.

"Ощадбанк і Visa — за цифрову державу. Мій банк разом із Visa реалізував сучасне рішення — тепер патрульні отримали можливість приймати на місці оплату... без терміналів і зайвих витрат часу. Достатньо лише гаджета з застосунком ОщадPAY. 
А головне — тепер процес оплати став швидшим", — йдеться у повідомленні. 

Ощадбанк
Ілюстрація. Джерело: Ощадбанк

Як працює сервіс ОщадPAY

ОщадPAY є застосунком, створеним спеціально для підприємців. Він здатен перетворити смартфон на багатофункціональний POS-термінал та касовий апарат без застосування додаткової техніки.

Щоб почати користуватись сервісом, необхідно встановити застосунок ОщадPAY з Google Play та запустити його, дотримуючись інструкції на екрані для виконання процедури підключення терміналу до смартфона. Після цього у застосунку:

  • потрібно лише вказати суму операції;
  • клієнт має прикласти карту або гаджет для оплати до смартфона/відсканувати QR-код;
  • результат виконання транзакції має з’явитися на екрані ОщадPAY.

Наприкінці такої операції за необхідності можна відправити клієнту чек на email або в SMS-повідомленні. 

Раніше ми писали, що в листопаді Ощадбанк ввів низку важливих змін для громадян. Зокрема, серед оновлених сервісів — можливість перевипустити платіжну карту у цифровому форматі.

Також ми повідомляли, що в Ощадбанку можна отримати кеш-кредити до 500 тис. грн. У фінустанові повідомили, що особливо актуальна послуга у "Чорну п'ятницю". 

Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
