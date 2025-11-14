Депозити в Ощадбанку — які труднощі мать клієнти у разі зняття готівки у валюті

Валюта в гаманці. Фото: Новини.LIVE

Клієнти держфінустанови "Ощадбанк" можуть зіткнутися з певними труднощами у банківських відділеннях під час зняття валютних депозитів. У банку може не виявитися достатньої суми коштів, тому за один раз забрати гроші не вдасться.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці банку у соцмережі Facebook.

Труднощі зі зняттям валютних депозитів в Ощадбанку

Як випливає з коментарів, зняття валютних депозитів на практиці може виявитися складною процедурою через неможливість отримати повну суму коштів у зв'язку з дефіцитом. Попри попереднє замовлення валюти, у касі відділення клієнту можуть видати не всю суму. З проханням вирішити відповідну проблему звернулася одна з клієнток.

"Як у вас забрати депозит, термін якого закінчився, якщо працівники кажуть, що грошей нема, доларів у достатній кількості нема, коли вони будуть — вони не знають... Я в курсі, що через воєнний стан не можу отримати всю суму одразу. Але, як виявилося, вони не можуть навіть замовити всю суму одразу, щоби вона лежала і чекала мене. Кажуть, що спробують, але не факт...", — йдеться у зверненні.

Правила повернення депозиту

За інформацією Ощадбанку, у разі завершення кінцевого терміну депозиту клієнт має право забрати кошти двома можливими варіантами:

Готівкою через касу банківського відділення (в межах регіонального управління, де було оформлено депозит) в дату закінчення депозиту. Безготівковим перерахуванням депозиту на поточний рахунок вкладника.

Зокрема, у разі отримання коштів у готівці, то громадяни можуть забрати депозит в доларах чи євро. Це можливо у разі попереднього замовлення необхідної суми.

Співробітник головного офісу Ощадбанку зауважив, що в разі відсутності американської валюти, можна отримати частину суми також в національній валюті.

"Ви можете звернутися у відділення банку та замовити готівку в тій сумі, яка вам необхідна. Співробітники повідомлять вам, коли буде можливо їх отримати. Також за необхідності ви можете отримати кошти в гривні по курсу на день зняття", — пояснив представник банку.

Скриншот. Джерело: Ощадбанк у Fb

