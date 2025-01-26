Ощадбанк відмовляє клієнтам у надання Зимової єПідтримки — що треба знати

Відділення банку у столиці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Державний Ощадбанк у деяких випадках не виплачує державну 1 тис. гривень за програмою "Зимова єПідтримка". Йдеться про пенсіонерів, які підпадають під правила отримання коштів через відділення банку.

Про це повідомляється на сторінці банку у соціальній мережі Facebook.

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Як розповіла одна з користувачок мережі, їй відмовили у наданні "Зимової єПідтримки" через відсутність карток. Жінка побувала зі своїм чоловіком у кількох відділеннях — ситуація аналогічна.

Більше того, в обох відділеннях заявили, що не вони видавали картки для отримання пенсій, тому необхідно звертатися туди, де було укладено договір з банком.

Вона зауважила, що окрім того, що є людиною похилого віку, особою з інвалідністю, так ще й внутрішньо переміщеною особою (ВПО) — потрапити в таке у відділення нема змоги.

"Сьогодні була у відділенні № 10026/068. "Зимову тисячу" не оформляють. Сказали, що запис на 11 лютого (не записали, збій у програмі). Не гарантовано, що ви отримаєте картку до кінця лютого. Завод не встигає їх випускати. У відділенні № 10026/070 сказали сьогодні, що ми не замовили і у нас немає карток, для оформлення 1000 гривень... Я зі своїм чоловіком витратили дві години, поки обійшли ці два відділення. Нам по 71 рік, я інвалід 2 групи. Так нам треба об'їхати ввесь Київ, щоб оформити картку для тієї нещасної тисячі?" — йдеться у повідомленні.

Що кажуть в Ощадбанку

Співробітник головного офісу Ощадбанку відреагував на звернення, зазначивши, що обовʼязково "проведуть роботу зі співробітниками" для уникнення подібних ситуацій в майбутньому.

Там визнали проблеми з картками. Це пов'язано з високим попитом, у деяких відділеннях картки закінчилися тимчасово. Вже працюють над тим, щоб якнайшвидше забезпечити всі відділення необхідною кількістю.

"Перепрошуємо за завдані незручності. Щодо оформлення карток на виплату 1 000 гривень, дійсно якщо у відділенні вони закінчилися, потрібно очікувати, поки будуть виготовленні нові, або ж звернутися в інше відділення Ощадбанку для уточнення їх наявності", — повідомили у банку.

Скриншот. Джерело: Ощад у соцмережах

Як відомо, пенсіонери, яким більше 65 років і не мають сучасних гаджетів та змоги завантажити застосунок "Дія", можуть звертатися до відділень банків для отримання виплати. Програма діє до кінця зими.

Нагадаємо, кошти "Зимової єПідтримки" дозволено витрачати на товари та послуги з конкретного списку. Однак можуть виникнути певні проблеми, якщо не беруть участі у цій програмі.

Раніше ми писали, що клієнти Ощадбанку не можуть оформити допомогу "Зимова єПідтримка" за довіреністю на іншу особу. У банку пояснили, чому відмовляють у виплаті за таких обставин.