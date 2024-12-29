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В Ощадбанку розповіли, хто не отримає "Зимову єПідтримку"

29 грудня 2024 06:01
Ксенія Симонова - Редактор
Зимова єПідтримка в Ощадбанку за довіреністю — чому відмовляють
Відділення банку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Українцям розповіли, чи можливо оформити виплату 1 тис. гривень за програмою "Зимова єПідтримка" за довіреністю на іншу особу. З таким питанням звертаються громадяни до банків-партнерів програми.

Про це йдеться на сторінці державного "Ощадбанку" у соцмережі Facebook.

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Відмова в наданні "Зимової єПідтримки" за довіреністю

Як повідомила одна з користувачок у мережі, вона хотіла оформити "Зимову єПідтримку" за довіреністю на іншу людину у банку, однак отримала відмову. Їй порадили подати заявку через "Дію", проте сервіс таку функцію не здійснює.

"На якій підставі працівник банку відмовив в оформленні 1000 грн від держави? Я маю довіреність, маю право по довіреності в оформленні будь-яких виплат, рахунок відкритий в Ощадбанку, на моє питання, мені відповіли що була вказівка заборони оформлення по довіреності, чому? Мені порадили працівники (хоча я пораду не питала) оформити через Дію, але ви теж маєте розуміння, що на даний час, Дія цю функцію не проводить. Вкажіть мені, будь ласка, посилання на закон, де вказана заборона", — йдеться у повідомленні.

Що кажуть в Ощадбанку

Представник Ощадбанку відреагував на звернення, пояснивши, що банки-партнери програми керуються урядовою постановою, якою не передбачена можливість реєстрації на виплати за довіреністю.   

"Постановою КМУ № 1330 передбачена можливість подання заявки на отримання грошової допомоги "Зимова підтримка" через установу банку лише визначеним категоріям клієнтів. В даній постанові немає можливості оформлення виплати по довіреності, адже в переліку, хто та за кого може здійснити оформлення виплати, не фігурує довірена особа", — йдеться у поясненні.

За правилами, лише кільком категоріям громадян, які проживають в Україні, надана можливість отримати допомогу в банку. А саме:

  • особи без ідентифікаційного коду та ті, хто з релігійних причин не мають коду;
  • громадяни, яким більше 65 років, які не користуються застосунком "Дія";
  • опікуни/законні представники дітей.

Які для цього вимагають документи:

  • паспорт;
  • ідентифікаційний код (за наявності);
  • відмітка про відсутність ідентифікаційного коду;
  • свідоцтво про народження дитини;
  • документ, де підтверджується опіка/піклування.

Раніше ми писали, що гроші "Зимової єПідтримки" дозволяється витрачати на позиції з конкретного списку. Проблеми можуть виникнути, якщо компанії, товари чи послуги не беруть участі у програмі.

Також повідомляли, що деяким пенсіонерам доводиться довше чекати на надходження допомоги від держави. У Мінцифри детально пояснили, як необхідно діяти у такому разі.

Ощадбанк фінансова допомога банки матеріальна допомога грошова допомога

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