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Хто з клієнтів Ощадбанку не отримає "Зимову єПідтримку"

22 січня 2025 06:01
Ксенія Симонова - Редактор
Ощадбанк не оформлює Зимову єПідтримку особам з інвалідністю — скарга
Відділення банку у столиці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Деякі клієнти державного "Ощадбанку" розповіли, що зіткнулись з неможливістю оформлення виплати в 1 тис. гривень за держпрограмою "Зимова єПідтримка". Йдеться про одну категорію громадян, що не підпадає під правила надання коштів через відділення банку.

Про це йдеться на сторінці банку у соцмережі Facebook.

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Детальніше про неможливість отримання "Зимової єПідтримки"

Як повідомила одна з користувачок мережі, вимоги оформлення "Зимової єПідтримки" не розраховані на осіб, які не мають сучасних гаджетів. Відповідно — немає змоги завантажити застосунок "Дія" та подати заявку на нарахування коштів.

Для таких випадків нібито передбачена можливість звернення до відділень банків, однак скористатися такою можливістю можуть не всі категорії громадян, лише пенсіонери, яким більше 65 років і ті, хто немає ідентифікаційного коду з релігійних переконань.

 Жінка зазначила, що йдеться про людину дієздатну, 40 років, з реєстраційним номером, однак без  "Дії" і смартфона. Таким чином, особи з інвалідністю, у яких нема сучасних телефонів, не зможуть отримати держдопомогу.

"Підкажіть, як отримати 1000 Зеленського інваліду 2 групи, який отримує соціальну допомогу в Ощад та не має дії. Вік 40 років. У відділенні 10023/0279 м. Золотоноша відмовили в наданні відповідної карти... Тобто, у того, хто має можливість купити айфон останньої моделі така можливість є, а у інваліда немає? У мене простий телефон, кнопковий. Як я на нього щось скачаю? Ви що, не розумієте, що є люди, які не мають змоги купити собі навіть недорогий смартфон?", — повідомила жінка.

Що кажуть в Ощадбанку

У банку повідомили, що, згідно постанови КМУ, у відділенні могли відмовити в наданні виплати, якщо людина не підпадала під визначені критерії.

"Отримати виплату в розмірі 1000 гривень через відділення банку можуть фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті, а також фізичні особи віком старше 65 років, у яких відсутня технічна можливість подати заявку на отримання допомоги, а також особи, що є опікунами, піклувальниками, законними представниками малолітніх, неповнолітніх осіб", — повідомили представники банку.

 

Ощадбанк
Скриншот. Джерело: Ощад у соцмережах

Нагадаємо, в Ощадбанку розповіли, чи можливо оформити допомогу "Зимова єПідтримка" за довіреністю на іншу людину. Клієнти звертаються з проблемами щодо оформлення допомоги.

Також ми писали, що в Ощадбанку пояснили про особливі правила закриття рахунків. Оскільки дистанційно це неможливо, необхідно прибути у відділення, де було відкрито картку.

Ощадбанк фінансова допомога банки матеріальна допомога грошова допомога

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