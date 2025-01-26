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"Зимняя тысяча" в Ощадбанке — какие ожидают проблемы

26 января 2025 06:01
Ксения Симонова - Редактор
Ощадбанк отказывает клиентам в предоставлении Зимней еПоддержки - что нужно знать
Отделение банка в столице. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Государственный Ощадбанк в некоторых случаях не выплачивает государственную 1 тыс. гривен по программе "Зимова єПідтримка". Речь идет о пенсионерах, которые подпадают под правила получения средств через отделения банка.

Об этом сообщается на странице банка в социальной сети Facebook.

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Как рассказала одна из пользовательниц сети, ей отказали в предоставлении "Зимової єПідтримки" из-за отсутствия карт. Женщина побывала со своим мужем в нескольких отделениях — ситуация аналогичная.

Более того, в обоих отделениях заявили, что не они выдавали карты для получения пенсий, поэтому необходимо обращаться туда, где был заключен договор с банком.

Она отметила, что кроме того, что является человеком преклонного возраста, лицом с инвалидностью, так еще и внутренне перемещенным лицом (ВПЛ), поэтому попасть в такое в отделение нет возможности.

"Сегодня была в отделении № 10026/068. "Зимнюю тысячу" не оформляют. Сказали, что запись на 11 февраля (не записали, сбой в программе). Не гарантировано, что вы получите карточку до конца февраля. Завод не успевает их выпускать. В отделении № 10026/070 сказали сегодня, что мы не заказали и у нас нет карт, для оформления 1 000 гривен... Я со своим мужем потратили два часа, пока обошли эти два отделения. Нам по 71 год, я инвалид 2 группы. Так нам надо объехать весь Киев, чтобы оформить карту для той несчастной тысячи?", — говорится в сообщении.

Что говорят в Ощадбанке

Сотрудник главного офиса Ощадбанка отреагировал на обращение, отметив, что обязательно "проведут работу с сотрудниками" для избежания подобных ситуаций в будущем.

Там признали проблемы с картами. Это связано с высоким спросом, в некоторых отделениях карты закончились временно. Уже работают над тем, чтобы как можно быстрее обеспечить все отделения необходимым количеством.

"Приносим извинения за причиненные неудобства. По оформлению карт на выплату 1 000 гривен, действительно если в отделении они закончились, нужно ожидать пока будут изготовлены новые, или же обратиться в другое отделение Ощадбанка для уточнения их наличия", —  сообщили в банке.

 

Ощадбанк
Скриншот. Источник: Ощад в соцсетях

Как известно, пенсионеры, которым больше 65 лет и не имеют современных гаджетов и возможности загрузить приложение "Дія", могут обращаться в отделения банков для получения выплаты. Программа действует до конца зимы.

Напомним, средства "Зимової єПідтримки" разрешено расходовать на товары и услуги из конкретного списка. Однако могут возникнуть определенные проблемы, если не участвуют в данной программе.

Ранее мы писали, что клиенты Ощадбанка не могут оформить помощь "Зимова єПідтримка" по доверенности на другое лицо. В банке объяснили, почему отказывают в выплате при таких обстоятельствах.

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