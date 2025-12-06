Зимова тисяча через ПриватБанк — у Мінцифри пояснили причини труднощів з авторизацією

Застосунок ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE

Деякі клієнти державного "ПриватБанку" скаржаться на проблеми з авторизацією через мобільний застосунок "Дія" для оформлення 1 тис. грн за програмою "Зимова підтримка" на картки "Національний кешбек". У Міністерстві цифрової трансформації України пояснили, як діяти у такому випадку.

Про це повідомили представники Мінцифри на сторінці "Дія" у соцмережі Facebook.

Проблеми з авторизацією у клієнтів ПриватБанку

Як свідчить інформація у соцмережі, деякі клієнти ПриватБанку не можуть оформити виплати. Один з громадян розповів, що в самому застосунку "Дія" неможлива авторизація з невідомих причин.

"В дружини взагалі не авторизується жодним способом. Підтверджуєш авторизацію в Приват 24, а додаток Дія і далі продовжує запит на авторизацію. Додаток оновлений до останньої версії в плеймаркеті. Раніше додаток працював", — йдеться у повідомленні.

Деякі клієнти у соцмережі підтвердили, що мали подібні проблеми.

Що кажуть у "Дії"

Представник Мінцифри відповів, що такі труднощі дійсно можуть виникати. Якщо застосунок оновлено, а авторизація неможлива в "Приват 24", то в такому випадку причина може бути в налаштуваннях телефону.

Так, громадянам рекомендують перевірити налаштування гаджета. А саме в параметрах розробника необхідно вимкнути опції:

Фіктивне місцезнаходження;

Повідомлення про небезпечні функції, якщо увімкнені.

"Також на деяких пристроях можна спробувати вимкнути саме Параметри розробника (пам’ятаємо, що на різних пристроях Налаштування можуть дещо відрізнятися). Після цього нехай дружина спробує авторизуватися в Дії", — йдеться у поясненні.

Скриншот. Джерело: Дія у Fb

Раніше громадяни розповідали про труднощі із подачею заявок на виплату 1 тис. грн "Зимової підтримки". У ПриватБанку радили спробувати подавати заявки повторно згодом, оскільки проблеми можуть виникати через велике навантаження на державні реєстри.

Робити запити дозволяється майже до кінця грудня 2025 року.

Для подачі заявки через "Дію", потрібно:

у розділ "Сервіси" натиснути "Допомога від держави";

перейти у сервіс "Зимова Підтримка";

внести необхідні дані;

обрати картку "Національний кешбек" ПриватБанку.

Як зазначили у банку, скористатися таким видом оформлення допомоги можна тим, хто перебуває в Україні.



