Зимняя тысяча через ПриватБанк — в Минцифры объяснили причины трудностей с авторизацией

Некоторые клиенты государственного "ПриватБанка" жалуются на проблемы с авторизацией через мобильное приложение "Дія" для оформления 1 тыс. грн по программе "Зимняя поддержка" на карты "Национальный кэшбэк". В Министерстве цифровой трансформации Украины объяснили, как действовать в таком случае.

Об этом сообщили представители Минцифры на странице "Дія" в соцсети Facebook.

Проблемы с авторизацией у клиентов ПриватБанка

Как свидетельствует информация в соцсети, некоторые клиенты ПриватБанка не могут оформить выплаты. Один из граждан рассказал, что в самом приложении "Дія" невозможна авторизация по неизвестным причинам.

"У жены вообще не авторизуется ни одним способом. Подтверждаешь авторизацию в Приват 24, а приложение Дія и дальше продолжает запрос на авторизацию. Приложение обновлено до последней версии в плеймаркете. Ранее приложение работало", — говорится в сообщении.

Некоторые клиенты в соцсети подтвердили, что имели подобные проблемы.

Что говорят в "Дії"

Представитель Минцифры ответил, что такие трудности действительно могут возникать. Если приложение обновлено, а авторизация невозможна в "Приват 24", то в таком случае причина может быть в настройках телефона.

Так, гражданам рекомендуют проверить настройки гаджета. А именно в параметрах разработчика необходимо выключить опции:

Фиктивное местонахождение;

Сообщение об опасных функциях, если включены.

"Также на некоторых устройствах можно попробовать выключить именно Параметры разработчика (помним, что на разных устройствах Настройки могут несколько отличаться). После этого пусть жена попробует авторизоваться в Дії", — говорится в пояснении.

Скриншот. Источник: Дія в Fb

Ранее граждане рассказывали о трудностях с подачей заявок на выплату 1 тыс. грн "Зимней поддержки". В ПриватБанке советовали попробовать подавать заявки повторно позже, поскольку проблемы могут возникать из-за большой нагрузки на государственные реестры.

Делать запросы разрешается почти до конца декабря 2025 года.

Для подачи заявки через "Дію", нужно:

в разделе "Сервисы" нажать "Помощь от государства";

перейти в сервис "Зимняя Поддержка";

внести необходимые данные;

выбрать карту "Национальный кэшбэк" ПриватБанка.

Как отметили в банке, воспользоваться таким видом оформления помощи можно тем, кто находится в Украине.



