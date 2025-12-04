Відео
Головна Фінанси Виплата 6,5 тис. грн — що треба знати клієнтам ПриватБанку

Виплата 6,5 тис. грн — що треба знати клієнтам ПриватБанку

Ua ru
Дата публікації: 4 грудня 2025 07:01
ПриватБанк надає зимові 6,5 тис. грн — коли надійдуть гроші на Дія. Картку
Відділення ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE

Клієнтам держфінустанови "ПриватБанк" пояснили, коли кінцевий термін нарахування 6,5 тис. грн за державною програмою "Зимова Підтримка" та куди звертатись у разі затримок. Йдеться про виплати для найбільш вразливих категорій українців.

Про це йдеться у коментарях на сторінці у соцмережі "Дія"

Читайте також:

Коли клієнтам ПриватБанку нарахують "Зимові 6500"

Громадяни, які подали заявки на зимові виплати, мають чекати на зарахування на "Дія.Картку" ПриватБанку щонайбільше 17 робочих днів.

Українцям пояснили, що у разі тривалих затримок у надходженні коштів необхідно звертатися до Міністерства соцполітики, сім'ї та єдності, адже "Дія" є лише технічним адміністратором послуги. За нарахування допомоги відповідає Мінсоцполітики.

Інформацію про терміни та умови зарахування коштів можна уточнити у відомстві, написавши відповідного листа на е-адресу: vernennya@mlsp.gov.ua.  

До якого часу реєструють на виплату допомоги

Згідно з правилами, громадяни можуть подавати запити на виплати до 17 грудня 2025 року. Гроші надсилають на рахунок зі спеціальним режимом використання "Зимові 6500" карти "Дія.Картка". Вона є універсальною банківською картою, яку запустили для нарахування держвиплат. Її можна відкрити у застосунку "Приват24".

Кошти мають цільове призначення, тому дозволяється використати на безготівковий розрахунок за теплий одяг, взуття, медикаменти та вітаміни протягом 180 днів.

Право на "зимові 6,5 тис. грн" мають три основні категорії громадян. А саме:

  1. Батьки чи законні представники, які отримують соцвиплати: для дітей під опікою чи піклуванням, дітей з інвалідністю, дітей-вихованців прийомних родин і дитячих будинків сімейного типу, дітей переселенців, що мають виплати на проживання, неповнолітніх дітей з малозабезпечених родин;
  2. Люди з інвалідністю (перша група) з числа переселенців;
  3. Самотні пенсіонери, яким надають надбавки на догляд.

Тим, хто підпадає під вищевказані критерії, надійде спеціальне push-повідомлення у застосунок "Дія" із запрошенням подати заявку. 

Раніше ми писали про правила оформлення 6,5 тис. грн у ПриватБанку. Відомо, як оформити картку для виплат.  

Ще повідомляли, як у ПриватБанку можна подати запит на фіндопомогу в 1 тис. грн. У банку пояснили, чи можна отримати торішні виплати. 

Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
